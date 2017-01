ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN US1729674242 / WKN A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt.



Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen.



Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen.



Hauptsitz der Citigroup Inc. ist New York, USA.



(12.01.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse des Analysten Saul Martinez von der UBS:Laut einer aktuellen Aktienanalyse bekräftigt Analyst Brennan Hawken von der Investmentbank UBS seine Kaufempfehlung für die Aktien der US-Bank Citigroup Inc. ( ISIN US1729674242 WKN A1H92V , Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C).Die globale Aufstellung von Citigroup Inc. sorge für eine geringere Empfindlichkeit gegenüber einer Senkung der Unternehmenssteuern und höheren Zinsen in den USA.Vielmehr seien Risiken im Zusammenhang mit einer protektionistischen Politik von Präsident Trump zu beachten, so die Einschätzung von Analyst Saul Martinez.Die Aktienanalysten der UBS stufen in ihrer Citigroup-Aktienanalyse das Votum von "buy" auf "sell" zurück und kürzen das Kursziel von 64,00 auf 58,00 USD.Börsenplätze Citigroup-Aktie:55,33 Euro -3,32% (12.01.2017, 16:59)Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:55,44 Euro -2,22% (12.01.2017, 16:27)NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:USD 58,97 -1,65% (12.01.2017, 17:45)