Auch die Erwartungen zu den Rohölkursen (Brent) hätten beträchtlich nachgelassen: Auf drei Monate gesehen, würden nur noch 28,6% der Befragten mit steigenden Notierungen rechnen - im Quartal zuvor seien es noch rund doppelt so viele Umfrageteilnehmer gewesen (57,5%). Damit gehe die Mehrheit der Befragten (48,1%) derzeit von stagnierenden Ölpreisen aus; 23,3% würden sinkende Preise erwarten (Q4/2016: 34,0% bzw. 8,5%).



Diese Tendenz zeige sich - etwas schwächer ausgeprägt - auch bei den Erwartungen für die nächsten zwölf Monate: Nur noch 41,7% würden mittelfristig von steigenden Rohölkursen ausgehen (Q4/2016: 52,7%). Mit einer Seitwärtsentwicklung würden 44,0% der Befragten und 14,3% mit sinkenden Kursen rechnen (Q4/2016: 37,6% bzw. 9,7%).



Das Gesamt-Sentiment, das die Einschätzungen zu Aktien, Zinssatz, Öl sowie Gold aggregiere und Werte von -100 bis +100 Punkten einnehmen könne, liege im ersten Quartal bei +26 Punkten. Damit weise es einen deutlich geringeren Wert auf als noch im Quartal zuvor (+36 Punkte).



Dirk Heß, Co-Leiter europäischer Warrants- und Zertifikatevertrieb bei Citi: "Die auf kurze Sicht nachlassende Aktien-Euphorie könnte auf eine gewisse Vorsicht der Anleger zurückzuführen sein, hervorgerufen durch hohe Indexstände sowie politische Unsicherheiten in der EU und den USA. Die rückläufigen Erwartungen zum Rohöl dürften hingegen den jüngsten Daten zu deutlich gestiegenen US-Lagerbeständen geschuldet sein und zeugen von einem schwindenden Vertrauen der Anleger in die Wirkung der Opec-Produktionskürzungen auf die Lagerbestände und den Ölpreis." (11.04.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der aktuellen Erhebung des Citi-Investmentbarometers hat sich der Aktien-Optimismus der Befragten auf kurze Sicht spürbar eingetrübt: Nur noch 38,6% erwarten in den nächsten drei Monaten steigende Aktiennotierungen, im Vorquartal waren es noch 57,2%, so die Experten von Citigroup Global Markets Deutschland.Mittelfristig seien die Befragten Aktien gegenüber zwar positiver eingestellt: Für die nächsten zwölf Monate rechne die Mehrheit (53,2%) mit steigenden Aktienkursen. Dennoch sei dies der niedrigste Wert seit dem dritten Quartal 2012.