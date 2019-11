NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

48,31 USD -0,12% (13.11.2019, 15:28, vorbörslich)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (13.11.2019/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Analyst Robert Muller von RBC Capital Markets:Robert Muller, Aktienanalyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, rechnet bei den Aktien von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) laut einer Aktienanalyse mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Cisco Systems Inc. sei dabei einen größeren Teil des Umsatzes auf Subskriptionen zu verlagern. Damit sollte auf der Gewinnebene die Volatilität abnehmen, so die Analysten von RBC Capital Markets.Das Unternehmen komme im Campus Switching-Segment auf einen Marktanteil von 55%. Analyst Robert Muller ist der Ansicht, dass Cisco Systems auf längere Sicht der Top-Anbieter von Enterprise Networking Solutions sein werde.In ihrer Cisco Systems-Aktienanalyse nehmen die Analysten von RBC Capital Markets die Coverage mit einem "outperform"-Rating wieder auf und veranschlagen ein Kursziel von 56,00 USD.