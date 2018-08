Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

39,92 Euro +3,39% (16.08.2018, 17:56)



NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

45,43 USD +3,58% (16.08.2018, 17:56)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network). (16.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Analyst Alex Henderson von Needham & Co:Analyst Alex Henderson von Needham & Co empfiehlt die Aktien des Anbieters von Networking-Lösungen Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu halten.Cisco Systems Inc. habe einen soliden Quartalsbericht abgeliefert. Auf Basis eines stärkeren globalen Wachstums und neuer Produkte sei die Guidance nach oben revidiert worden.Das verbleibende Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 19 Mrd. USD mache die Cisco Systems zu einer risikoarmen Aktie, so die Analysten von Needham & Co. Das Switching-Geschäft laufe weiterhin gut und die EMEA-Region zeige eine besondere Stärke.Die Aktienanalysten von Needham & Co stufen in ihrer Cisco Systems-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "hold" ein.Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:XETRA-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:40,13 Euro +4,56% (16.08.2018, 17:35)