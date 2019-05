Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



Zürich (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Analyst Sami Badri von der Credit Suisse:Laut einer aktuellen Aktienanalyst äußert Analyst Sami Badri von der Investmentbank Credit Suisse im Hinblick auf die Aktie des Anbieters von Networking-Lösungen Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) weiterhin die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Cisco Systems Inc. habe einen überzeugenden Quartalsbericht abgeliefert. Auf breiter Front habe das Unternehmen Stärke unter Beweis gestellt.Das Management gehe davon aus, dass eine Erhöhung der Importzölle auf in China gefertigte Waren auf 25% nur minimale Auswirkungen haben werde. Cisco Systems habe bereits viel getan um negative Effekte abzumildern. Aussagen von IT-Resellern und Vertriebspartnern würden diese Einschätzung untermauern.Analyst Sami Badri setzt das Kursziel für die Cisco Systems-Aktie von 47,00 auf 52,00 USD herauf.Die Aktienanalysten der Credit Suisse stufen in ihrer Cisco Systems-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "neutral" ein.Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:XETRA-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:50,00 Euro +6,56% (16.05.2019, 17:35)