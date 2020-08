Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

38,295 EUR -5,69% (13.08.2020, 10:52)



Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

38,235 EUR -6,23% (13.08.2020, 11:19)



NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

48,10 USD +1,93% (12.08.2020)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (13.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Netzwerkausrüsters Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) unter die Lupe.Der Netzwerkausrüster Cisco habe gestern nachbörslich seine Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal der Geschäftsjahres 2020 präsentiert und die Anleger mit seiner Prognose für das laufende Quartal enttäuscht. Die Aktie habe nachbörslich über 6% nachgegeben.Das kalifornische Unternehmen rechne mit einem Umsatzrückgang zwischen 9 und 11% - die Analysten hätten mit einem geringeren Minus gerechnet.Die schwache Prognose deute darauf hin, dass Cisco entweder nicht von der Zunahme des Datenverkehrs durch Heimarbeit und Videokonferenzen in der Corona-Krise profitieren könne - oder der erste große Investitions-Schub in der Branche vorbei sei. Ein großer Teil der Cisco-Erlöse komme traditionell von Behörden sowie von kleinen und mittleren Unternehmen.In dem Ende Juli abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal sei der Cisco-Umsatz im Jahresvergleich um 9,5 Prozent auf knapp 12,2 Milliarden Dollar (10,4 Mrd. Euro) gesunken. Der Gewinn habe sich unterdessen unter anderem dank niedrigerer Kosten um 19,5 Prozent auf 2,64 Milliarden Dollar verbessert.Der Kauf der Cisco-Aktie drängt sich somit aktuell nicht auf, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.08.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Cisco Systems-Aktie: