ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (17.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikations- und IT-Unternehmens Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) charttechnisch unter die Lupe.Die beiden Kursrückschläge des vergangenen Jahres hätten unter dem Strich bei der Cisco Systems-Aktie eine Bestätigung des langfristigen Haussetrends seit 2011 (akt. bei 40,61 USD) gebracht. Gleichzeitig könne das Luftholen seit Sommer 2019 als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Als Sahnehäubchen komme nun der Spurt über die Widerstandszone aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 46,19 USD), zwei Fibonacci-Retracements (47,64/48,31 USD) sowie den Hochs bei rund 48 USD hinzu. Letzteres vervollständige einen Doppelboden, sodass derzeit eine ganze Reihe von charttechnischen Katalysatoren vorlägen. Begleitet werde der beschriebene Ausbruch von konstruktiven Indikatorsignalen. So liefere einer der Handelsansätze Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt, der das Konzept der Relativen Stärke und Money Management-Aspekte des Kelly-Faktors kombiniere, gerade ein neues Einstiegssignal. Parallel dazu arbeite auch der MACD an einem positiven Schnittmuster. Rein rechnerisch ergebe sich aus der unteren Umkehr ein Anschlusspotenzial von rund 13 USD. Perspektivisch winke also sogar ein Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 58,25 USD. Um die aktuelle Steilvorlage nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es in Zukunft, das Monatstief bei 44,16 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:41,685 EUR +1,41% (16.03.2021, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:41,46 EUR -0,67% (17.03.2021, 08:35)NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:49,67 USD +0,53% (16.03.2021, 21:00)