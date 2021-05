Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Netzwerkausrüsters Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) unter die Lupe.Zwischen 2018 und 2020 habe sich Cisco schwer getan, mit neuen Technologietrends mitzuhalten und das alte Hardware-Geschäft zu transformieren. Die Aktie habe sich daher schwächer als der S&P 500 entwickelt. Mit den Quartalszahlen, die Cisco im vergangenen November veröffentlicht habe, habe sich das jedoch geändert - aktuell outpeforme der IT-Dino wieder. "Der Aktionär" verrate den Grund.Ende Oktober kurz vor der Veröffentlichung der Zahlen des ersten Quartals (bis Ende Juli) habe die Aktie von Cisco ihr 52-Wochen-Tief erreicht. Damals habe der US-Konzern überzeugt und mit einer besser als erwarteten Prognose überrascht. Die Aktie sei in einen Aufwärtstrend gedreht.Zwar hätten die Q2-Zahlen Anfang Februar aufgrund anhaltender Probleme im Infrastruktur-Geschäft nicht überzeugen können. Doch die Cisco-Aktie sei im Aufwärtstrend geblieben. Kein Wunder, denn inmitten des Abverkaufs von Wachstumstiteln aus dem Technologiesektor habe Cisco mit seinem Value-Charakter glänzen können.Ein breiter Burggraben rund um das Kerngeschäft, attraktive Kapitalrenditen und eine Dividendenrendite von 2,8 Prozent seien die Merkmale, die Value-Investoren an Cisco schätzen würden. Mit einem 21er KUV von 4,5 und einem 21er KUV von 16 sei die Aktie dabei auch nicht derart astronomisch bewertet wie die Wachstumstitel aus dem Technologiebereich. Da könnten die Umsätze inmitten einer Umstrukturierung weg vom Hardware-Kerngeschäft hin zu mehr Software schon einmal ein paar Quartalse schrumpfende Erlöse mit sich bringen.Die Aktie von Cisco ist aktuell keine Empfehlung, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Sollten die Zahlen am Mittwoch jedoch den Erwartungen entsprechen oder sie gar übertreffen, könnten kurzfristig orientierte Anleger auf das positive Momentum des Papiers von Cisco setzen. (Analyse vom 18.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Cisco Systems-Aktie: