25.03.2020



34,905 EUR -1,97% (25.03.2020, 21:52)



37,67 USD -2,41% (25.03.2020, 21:00)



US17275R1023



878841



CIS



CSCO



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO: Charles H. Robbins



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Netzwerkspezialisten Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) unter die Lupe.Auf der Suche nach Aktien die von der aktuellen Coronavirus-Pandemie und ihren Folgen langfristig profitieren könnten, würden Anleger nicht nur bei Amazon oder dem Edtech-Unternehmen 2U fündig. Auch der US-Konzern Cisco Systems dürfte aufgrund seines Produktportfolios von der aktuellen Situation profitieren.Seit dem Ausbruch des Coronavirus sei die Zahl der Homeoffice-Mitarbeiter weltweit rapide gestiegen. Unter den einschlägigen Hashtags wie #stayathome oder #homeoffice würden sich in den Sozialen Medien inzwischen Abermillionen von Beiträgen tummeln. Die Verlegung des Arbeitsplatzes ins Homeoffice spiele auch Cisco Systems in die Karten. Grund hierfür sei unter anderem der Videokonferenzenz-Dienst Cisco WebEX.Dabei sei Cisco WebEX nicht nur eine weitere Videokonferenz-Plattform wie zum Beispiel Zoom, sondern der Platzhirsch in der Unternehmenswelt. Laut eigenen Angaben sei WebEx im Jahr 2017 auf einen Marktanteil von 52 Prozent bei Videokonferenzen gekommen.WebEX biete dabei das umfangreichste Angebot. Wie Cisco Systems angebe, könnten bei WebEX bis zu 1.025 Benutzer gleichzeitig an einem Meeting teilnehmen, bei Microsoft Teams seien es hingegen nur 250 Stück. Darüber hinaus biete Cisco eine Webcast-Kapazität von bis zu 40.000 Teilnehmern, auch hier liege Microsoft mit 10.000 gleichzeitigen Nutzer deutlich hinten.Trotz der leicht rückläufigen Entwicklung im zweiten Quartal 2020, der Umsatz sei um 4 Prozent auf 12 Milliarden Dollar gesunken, wolle der Konzern die Quartalsdividende um 3 Prozent auf 0,36 Dollar anheben. Anhand des aktuellen Kurses errechne sich daraus eine Dividendenrendite von 3,77 Prozent pro Jahr.Nachdem die Cisco-Aktie im Zuge des globalen Ausverkaufs an den Finanzmärkten zwischenzeitlich unter die 35-Dollar-Marke gefallen sei, hätten die Papiere inzwischen eine Gegenbewegung einleiten können. Nächstes Anlaufziel sei nun die Kursmarke bei 40 Dollar. Könne diese Hürde genommen werden, sei der Weg für eine starke Rally in Richtung 50 Dollar frei.Anleger setzen die Cisco Systems-Aktie daher auf die Watchlist und warten die weitere Entwicklung ab, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link