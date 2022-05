NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

41,72 USD -13,73% (19.05.2022, 22:00)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



NASDAQ-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins. (19.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) unter die Lupe.Die Zahlen für das abgelaufene Quartal seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Der Ausblick habe die Anleger jedoch verschreckt. Das US-Telekommunikations- und IT-Unternehmen habe eine Umsatzwarnung ausgegeben und die Jahresziele nach unten revidiert. Der wichtigste Grund dafür sei, dass die Lockdowns in China die Probleme mit den Lieferketten verstärken würden. Bei Cisco Systems gebe es also kein Nachfrage- sondern ein Angebotsproblem und das werde sich irgendwann auch lösen lassen. Er würde sich die weitere Entwicklung beim US-Konzern aber erstmal von außen anschauen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.05.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:39,355 EUR -15,10% (19.05.2022, 22:26)XETRA-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:39,585 EUR -15,80% (19.05.2022, 17:35)