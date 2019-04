Cintas sei einer der so genannten "Dividend Aristocrats" - Aktien, die seit mindestens 25 Jahren in Folge eine Erhöhung der Dividendenausschüttung verzeichnen würden. Seit über 30 Jahren erhöhe Cintas die Dividendenausschüttung kontinuierlich. Cintas habe seit der Jahrtausendwende keine einzige Dividende ausgeschüttet, die weder den Gewinn je Aktie noch den freien Cashflow pro Aktie übersteige. Die Dividendenausschüttungsquote im Bereich von 20% bis 50% im Berichtszeitraum deute auf eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Dividendenpolitik hin. (Analyse vom 03.04.2019)



Kurzprofil Cintas:



Cintas Corporation (ISIN: US1729081059, WKN: 880205, Ticker-Symbol: CIT, NASDAQ-Symbol: CTAS) ist ein US-amerikanisches Textilunternehmen, das sich auf die Herstellung von Berufskleidung spezialisiert hat. Der Konzern entwirft und produziert Uniformen und andere Berufsbekleidung, die Bestandteil von Corporate-Identity-Programmen sind, und vermietet bzw. verkauft diese an Unternehmen unterschiedlichster Größe und in unterschiedlichen Branchen. Die Produkte des Unternehmens werden in Nordamerika und Lateinamerika sowie in Asien und Europa vertrieben.



Zu den Kunden von Cintas gehören kleinere Serviceunternehmen, mittelständische Produktionsunternehmen sowie multinationale Großkonzerne. Cintas betreibt mehrere hundert Produktionsstätten in den USA und in Kanada sowie acht eigene Distributionszentren. Die Produkte werden dabei entweder über ein eigenes Vertriebsnetz direkt an die Kunden vermarktet oder über externe Distributionspartner verkauft. Neben standardisierten Uniformen produziert der Konzern auch individuelle Arbeitskleidung für Fluglinien, Hotels, Restaurants oder Casinos. Des Weiteren beinhaltet die Produktpalette der Gesellschaft auch Erste Hilfe-Sets, Sicherheits- und Brandschutzprodukte sowie Dokumentenservices. (03.04.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Cintas-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cintas (ISIN: US1729081059, WKN: 880205, Ticker-Symbol: CIT, NASDAQ-Symbol: CTAS) unter die Lupe.Die Veröffentlichung des NFP-Berichts für März stehe bevor und die Daten würden von Anlegern aus der ganzen Welt aufmerksam verfolgt. Ein enger Arbeitsmarkt könne für viele Unternehmen als Hürde angesehen werden, da er die Einstellung neuer Mitarbeiter erschwere und kostspieliger mache. Es gebe jedoch eine Aktie, die besonders an einer hohen US-Beschäftigung interessiert sei: Cintas.Cintas sei in den USA ein bedeutendes Unternehmen in der Branche für Unternehmensdienstleistungen. Seit fast 90 Jahren biete die Firma für US-Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Berufsbekleidung und Wäscherei an. Nach der Übernahme von Unitog im Jahr 1999 sei das Unternehmen zum größten Vermieter von Arbeitsbekleidung in Nordamerika geworden. Zahlreiche Übernahmen hätten es Cintas ermöglicht, das Angebot auf andere Dienstleistungen auszudehnen, wie z.B. Erste-Hilfe-Material für Unternehmen oder die Durchführung verschiedener Arten von Mitarbeiterschulungen. Tatsächlich könnten die US-Unternehmen bei der Grund- oder Sicherheitsausstattung am Arbeitsplatz, wie z.B. Uniformen oder Feuerlöscher, von Cintas praktisch alles bekommen, was sie brauchen würden. Damit komme man zum wichtigsten makroökonomischen Maß für das Cintas-Geschäft: Die Beschäftigung in den USA.Während der Bedarf an Erste-Hilfe-Material oder Dienstleistungen für Teppichreinigungen mit der allgemeinen Stärke des US-Arbeitsmarktes steigen möge oder auch nicht, sollte die Nachfrage nach dem Kerngeschäft von Cintas - der Vermietung von Uniformen - sicherlich steigen. Ein enger Arbeitsmarkt führe zu einer größeren Nachfrage nach Uniformen oder, im Falle eigener Uniformen, nach Wäscherei-Services. Cintas sei eines der wenigen Unternehmen seiner Branche, das landesweit tätig sei, sodass die in den NFP-Berichten für die gesamte Wirtschaft dargestellten Beschäftigungszahlen bei der Beurteilung der Nachfrage nach den Dienstleistungen von Cintas in Zukunft sehr nützlich sein könnten.Allerdings könne man davon ausgehen, dass die Wertentwicklung der Aktie mit der des breiten Marktes vergleichbar sein sollte, und das sei auch der Fall. Cintas habe ein Beta von 1,08 - was zeige, dass sich der Aktienkurs tendenziell mehr oder weniger im Einklang mit dem marktbreiten S&P 500 bewege. Da man sich jedoch in einem derzeit recht unsicheren makroökonomischen Umfeld befinde, stelle sich die Frage, wie Cintas damit umgehe. Antworten finde man im Finanzbericht für das dritte Geschäftsquartal 2019 (Dezember 2018 bis Februar 2019).Cintas habe am 21. März den Ergebnisbericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2019 veröffentlicht. Das Unternehmen habe einen Umsatz von 1,68 Mrd. USD verzeichnet - dies sei 5,8% mehr als im Vorjahr und etwas weniger als erwartet. Scott Farmer, CEO von Cintas, habe für den Zeitraum von Dezember bis Februar den üppigen Ferienkalender sowie einmalige Ereignisse, wie außergewöhnlich ungünstige Wetterbedingungen, als Gründe für weniger Kundenaktivitäten genannt, die zu enttäuschenden Umsätzen geführt hätten.Es sei jedoch nicht das Ergebnis per se gewesen, das die Cintas-Aktie nach der Veröffentlichung zu einem Rückgang veranlasst habe. Für das Geschäftsjahr 2019 habe das Unternehmen die Obergrenze der Bandbreite der Umsatzprognose gesenkt. Zuvor habe das Unternehmen erwartet, dass der Umsatz im Zeitraum Juni 2018 bis Mai 2019 in einem Bereich von 6,87 bis 6,91 Mrd. USD fallen werde, während es nun einen Umsatz von 6,87 bis 6,89 Mrd. USD erwarte. Während eine Abwärtskorrektur sicherlich eine unerwünschte Entwicklung sei, sollte man bedenken, dass die Federal Reserve während des dritten Quartals des Geschäftsjahres von Cintas einen dovischen Ton eingeschlagen habe, was darauf hindeute, dass die US-Wirtschaft auf eine Verlangsamung zusteuern könnte.Sollte dies zutreffen, dürften die Aussichten für Cintas abschrecken, da selbst wenn die Beschäftigung nicht sinke, sie wahrscheinlich nicht mehr so stark steigen werde. Dennoch scheine das Unternehmen zumindest vorerst nicht allzu sehr besorgt zu sein. Mit der aktualisierten Prognose erwarte Cintas für das letzte Quartal des Geschäftsjahres 2019 weiterhin ein Umsatzwachstum von 6,1% bis 7,3% im Vergleich zum Vorjahr, was in etwa dem Wachstumstempo der Vorjahre entspreche.Die Analysten seien zu dem Schluss gekommen, dass das Beschäftigungsniveau in der US-Wirtschaft für Cintas entscheidend sei. Allerdings könnte man argumentieren, die Aktie in Rezessionszeiten auf jeden Fall zu meiden. Tatsächlich habe sich Cintas zwischen dem Spitzenwert von 2007 und 2009 etwas schlechter als der marktbreite S&P 500 entwickelt. Dennoch dürfte das Unternehmen aufgrund seiner soliden Dividendenpolitik für langfristige Investoren attraktiv erscheinen.