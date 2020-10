Börsenplätze Cineworld-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Cineworld-Aktie:

0,2877 EUR -34,30% (05.10.2020, 12:29)



London Stock Exchange-Aktienkurs Cineworld-Aktie:

0,2614 EUR -33,76% (05.10.2020, 12:21)



ISIN Cineworld-Aktie:

GB00B15FWH70



WKN Cineworld-Aktie:

A0J2XW



Ticker-Symbol Cineworld-Aktie:

DQ6



London Ticker-Symbol Cineworld -Aktie:

CINE



Kurzprofil Cineworld Group plc:



Cineworld Group plc (ISIN: GB00B15FWH70, WKN: A0J2XW, Ticker-Symbol: DQ6, London Stock Exchange-Ticker: CINE) gehört zu den größten Kinobetreibern in Europa. Insgesamt verfügt die Gesellschaft über 217 Kinos mit 2.000 Leinwänden in neun europäischen Ländern. Die Filmtheater des Unternehmens laufen unter den Marken Cineworld Cinemas, Cinema City, Picture House und Yes Planet. (05.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cineworld-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Cineworld Group plc (ISIN: GB00B15FWH70, WKN: A0J2XW, Ticker-Symbol: DQ6, London Stock Exchange-Ticker: CINE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Corona fordere immer mehr Opfer. Aufgrund der Pandemie wolle die Kinokette Cineworld alle ihre Häuser in Großbritannien und den USA vorerst dichtmachen. Das habe die Nummer 2 unter den Kinobetreibern am Montag bekannt gegeben. Insgesamt handle es sich um 663 Kinos. 45.000 Mitarbeiter würden ihre Jobs verlieren. Die Cineworld-Aktie reagiere mit herben Verlusten.Finaler Auslöser für den radikalen Schritt sei die erneute Verschiebung des neuen James Bond "No Time to die" gewesen. Statt noch in diesem Jahr solle der Film nun erst im Frühjahr auf die Leinwand kommen. Für die Kinos, die damit Hoffnungen auf höhere Besucherzahlen verbanden hätten, sei das eine dramatische Nachricht."No Time to die" solle nun Anfang April 2021 starten. Zuvor hätten die Filmverleihfirmen bereits andere Blockbuster wie "Black Widow" mit Scarlett Johansson und eine Fortsetzung von "Top Gun" mit Tom Cruise verschoben.Die Cineworld-Krise sei nur die Spitze des Eisbergs. Vor allem kleineren Kinobetreibern drohe in der Pandemie das Aus. Profiteur der Entwicklung seien klar die Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon Prime, da Filmfans keineswegs auf Unterhaltung verzichten möchten. Netflix und Co stünden somit vor einer neuen Welle des kräftigen Abonnentenwachstums. Das verleiht den Aktien Kursfantasie, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link