Börse Frankfurt-Aktienkurs Cimpress-Aktie:

103,00 EUR -3,74% (13.02.2020, 12:41)



NASDAQ-Aktienkurs Cimpress-Aktie:

115,19 EUR -0,80% (12.02.2020, 22:00)



ISIN Cimpress-Aktie:

IE00BKYC3F77



WKN Cimpress-Aktie:

A2PWHR



Ticker-Symbol Cimpress-Aktie:

3UF



NASDAQ-Symbol Cimpress-Aktie:

CMPR



Kurzprofil Cimpress PLC:



Die Aktie von Cimpress PLC (ISIN: IE00BKYC3F77, WKN: A2PWHR, Ticker-Symbol: 3UF, NASDAQ-Symbol: CMPR) mit Sitz in Dundalk, Irland, wird an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. (13.02.2020/ac/a/n)







Dundalk (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Naya Capital Management UK Limited geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Cimpress ein:Die Shortseller von Naya Capital Management UK Limited starten eine Leerverkauf-Attacke auf die Aktien von Cimpress PLC (ISIN: IE00BKYC3F77, WKN: A2PWHR, Ticker-Symbol: 3UF, NASDAQ-Symbol: CMPR).Die Finanzprofis von Naya Capital Management UK Limited mit Sitz in London haben am 12.02.2020 eine Short-Position in Höhe von 0,58% der Cimpress-Aktie aufgebaut.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien von Cimpress:1,59% D1 Capital Partners L.P. (30.01.2020)1,02% Maplelane Capital, LLC (05.02.2020)0,80% Jericho Capital Asset Management LP (09.01.2020)0,71% Canada Pension Plan Investment Board (31.01.2020)0,58% Naya Capital Management UK Limited (12.02.2020)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf 7,34% der Cimpress-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Cimpress-Aktie: