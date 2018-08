Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Chinesische Zentralbank (PBoC) hat die Hinterlegung einer Mindestreserve von 20% für bestimmte Devisenkäufe angeordnet, nachdem der US-Dollar zuvor gegenüber der heimischen Währung mit Notierungen von knapp 6,90 CNY (Chinesischer Yuan) den höchsten Stand seit Mai 2017 erreicht hatte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Banken müssten demnach für CNY-Verkäufe via Terminprodukte ihrer Kunden ein entsprechendes Depot zinslos für ein Jahr bei der Notenbank hinterlegen. Dadurch würden sich die Aufschläge für USD-Terminkäufe deutlich verteuern. Die zuletzt im 2017 ausgesetzte Regelung solle ab dem 6. August wieder in Kraft treten. Außerdem habe die chinesische Regierung Zölle auf US-Waren mit einem Handelswert von 60 Mrd. USD angekündigt, sollten die USA weitere Zollmaßnahmen umsetzen. (06.08.2018/ac/a/m)



