Wien (www.aktiencheck.de) - Die chinesische Antwort auf die jüngste Runde von US-Strafzöllen auf der einen sowie die Aussicht auf weitere US-Strafzölle (auf das noch nicht mit Strafzöllen belegte Importvolumen von USD 300 Mrd.) auf der anderen Seite haben gestern zu einer breit angelegten risk-off-Bewegung geführt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sei auf den niedrigsten Stand seit 6 Wochen gesunken und auch unter jene dreimonatiger Geldmarktpapiere gefallen. So habe Peking gestern bekanntgegeben, ab 1. Juni Strafzölle in Höhe von 10 bis 25% auf US-Importe in Höhe von USD 60 Mrd. zu erheben. Auch wenn Trump auf ein geplantes Treffen mit Staatspräsident Xi am Rande des G20-Gipfels in Japan Ende Juni verwiesen habe und sich zuversichtlich gezeigt habe, dass letztendlich eine Einigung gefunden werde, stünden die Zeichen zunächst auf Eskalation.



Die Entwicklungen im US-chinesischen Handelskonflikt dürften auch die heute anstehenden ZEW-Umfragen belastet haben. So würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG trotz der spürbaren Verbesserung der artverwandten Sentix-Umfrage nur geringe Anstiege der ZEW-Indices ansetzen. Bei der Industrieproduktion für die gesamte Eurozone für den Monat März würden sie auf Basis vorliegender Länderergebnisse einen Rückgang im Vergleich zum Vormonat erwarten. Nichtsdestotrotz sollte für das gesamte erste Quartal nach dem merklichen Rückgang in Q4 wieder ein Anstieg ausgewiesen werden. (14.05.2019/ac/a/m)



