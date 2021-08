Ein Problem sei dabei weiterhin der Immobiliensektor. Mit Lockerungen und Krediterleichterungen ließe sich dort ein relativ großer positiver Wachstumseffekt erzielen, doch Peking scheue davor derzeit noch zurück. Die Preise seien vielfach schon sehr hoch und die Risiken für die Stabilität des gesamten Finanz- und Wirtschaftssystems nicht zu unterschätzen, wenn dieser Sektor überhitze.



Risiko sei derzeit auch das beherrschende Thema für viele Investoren in China. Nach den großen Internetunternehmen seien weitere Branchen ins Visier der chinesischen Behörden geraten, etwa kommerzielle Anbieter für Bildung, Anbieter von Computerspielen und Essenszusteller. Zum Teil würden die Maßnahmen der Behörden bisherige Geschäftsmodelle obsolet machen (Bildungsunternehmen), doch das sei nicht das grundlegende Anliegen Pekings. Vielmehr wolle man die Kontrolle über wichtige Wirtschaftsbereiche behalten bzw. wiedergewinnen und strukturelle Reformen fortführen, die die wachsende soziale Kluft verringern sollten und Monopolisierungstendenzen entgegenwirken würden. Da die genauen Zielrichtungen aber noch sehr vage formuliert seien, Investoren damit weitere Eingriffe befürchten würden und die langfristigen Auswirkungen auf Wachstum und die Profitabilität vieler Unternehmen schwer abschätzbar seien, hätten sich viele Investoren erst einmal von ihren Aktien getrennt.



Vor allem chinesische Aktien an US-Börsen sowie die H-Aktien in Hongkong seien stark unter die Räder geraten. Letztere seien im Juli durchschnittlich um über 13% gefallen, doch einige Unternehmen hätten 60% und mehr verloren. A-Aktien auf dem Festland seien deutlich weniger betroffen gewesen, hätten aber auch um mehr als 5% nachgegeben. Das aktuelle Umfeld sei sicherlich schwierig zu navigieren, aber zugleich sollte man die langfristige, größere Perspektive im Auge behalten. Niemand in Peking möchte Unternehmen oder Branchen in existenzielle Schwierigkeiten bringen, die für Chinas Wirtschaft, Wachstum und für die technologische Entwicklung wichtig seien.



Langfristig bleibe Chinas Aktienmarkt sehr aussichtsreich, nicht zuletzt angesichts der kräftig gesunkenen Aktienbewertungen. Zumindest für einige weitere Monate werde aber wohl eine recht hohe Risikoprämie eingepreist bleiben, bis mehr Klarheit über etwaige weitere Eingriffe der Behörden herrsche und besser absehbar sei, welche Ziele damit konkret angestrebt würden. (Ausgabe vom 16.08.2021) (24.08.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In China schwächt sich die Konjunktur auf breiter Front weiter ab, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Das gelte für Importe und Exporte, Industrieproduktion und den Dienstleistungssektor. Die neuerlichen Ausbrüche von Covid-19 Infektionen hätten in einigen Regionen zu neuen Lockdowns geführt, was für die Konjunktur natürlich wenig förderlich sei. Die chinesische Führung habe ihre Rhetorik zuletzt bereits leicht verändert, was auf geldpolitische und fiskalische Stimuli im weiteren Jahresverlauf schließen lasse. Diese würden wohl auch fast unumgänglich sein, speziell für die Konjunktur im kommenden Jahr. Denn während das Wachstum für das Gesamtjahr 2021 trotz der jüngsten Verlangsamung wohl um die 8% betragen werde, drohe für 2022 ein Rückgang auf 4% und darunter. Ein solches Szenario werde Peking kaum riskieren wollen bzw. können.