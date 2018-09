Chinas Smartphone-Markt sei hierbei ein aufschlussreiches Beispiel. Im Jahr 2014 sei Samsung (ISIN US7960502018/ WKN 881823) mit einem Anteil von 14 Prozent noch Marktführer auf dem chinesischen Markt gewesen. Seitdem seien die Südkoreaner von lokalen Unternehmen wie Huawei Technologies, OPPO und Vivo überholt worden. Die chinesischen Hersteller hätten ähnliche Produkte zu wesentlich günstigeren Preisen geboten und hätten ein besseres Gespür für die Bedürfnisse der heimischen Verbraucher gehabt. So hätten sie der Begeisterung ihrer Landsleute für Selfies und Design gefrönt, indem sie höher auflösende Frontkameras eingebaut hätten und hätten mit einer vielfältigeren Auswahl an Farbdesigns für Mobilgeräte aufgewartet.



Heute würden chinesische Marken den Smartphone-Markt Chinas mit einem Anteil von 69 Prozent der Geräte dominieren, während Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) und Samsung es zusammen nur auf 11 Prozent bringen würden. Die Experten von AB würden glauben: Indem sie sich als hochqualitative Alternativen zu globalen Giganten positioniert hätten, seien Chinas Smartphone-Hersteller in der Lage, nicht nur ihr Wachstum in China beizubehalten, sondern auch im Ausland zu expandieren.



Auch Internetmarken würden in China von der Tabellenspitze grüßen. E-Commerce-Riese Alibaba kontrolliere mehr als 60 Prozent des Online-Endkundenhandels. Der scheidende Alibaba-Chef Jack Ma habe einmal gesagt, das Unternehmen sei deshalb so erfolgreich, weil die Kundengewinnung während seiner Wachstumsphase billig gewesen sei. Heute dagegen müsste jeder neue Konkurrent Unsummen ausgeben, um eine Kundenbasis aufzubauen. Alibaba führe seine Kunden scheinbar mühelos durch die virtuellen Eingangstüren und finanziere damit die Expansion in neue Geschäftsbereiche wie den stationären Einzelhandel, den Zahlungsverkehr und Cloud-Dienste.



Chinas Markenrevolution beschränke sich jedoch nicht auf den Technologiesektor. Kweichow Moutai (ISIN CNE0000018R8/ WKN A0M6R4), ein führender Spirituosenhersteller, sei mit einem Börsenwert von 128 Milliarden US-Dollar das kapitalstärkste Alkoholika-Unternehmen der Welt - weit vor dem zweitgrößten Hersteller Diageo (ISIN GB0002374006/ WKN 851247), der einen Wert von lediglich 90 Milliarden US-Dollar besitze. Die Ladenpreise für Moutais Premiumschnaps Baijiu würden bis zu 280 US-Dollar für eine 0,5-Liter-Flasche erreichen.



Bei einem geschätzten Markenwert von 32 Milliarden US-Dollar gebe Moutai nur fünf Prozent seines Umsatzes für Werbung aus, weitaus weniger als die westliche Konkurrenz. Und mit einer Profitmarge von 54 Prozent übertreffe es Diageo um mehr als das Doppelte.

Auch bei Haushaltsgeräten seien chinesische Marken auf dem Vormarsch. Hersteller wie Midea (ISIN HU0000151956/ WKN A2H5RL) und Haier (ISIN BMG423131256/ WKN A0MJ98) hätten ihre Qualität verbessert, in die Forschung investiert und ihren westlichen Konkurrenten Marktanteile abgerungen. Bereits in 2016 hätten chinesische Marken 85 Prozent des Marktes für Kühlschränke und 70 Prozent des Marktes für Klimaanlagen ausgemacht. Einige hätten sogar ausländische Marken aufgekauft um dort zu expandieren.



Außerhalb Chinas wird die Markenstärke dieser Unternehmen unserer Meinung nach unterschätzt, so die Experten von AB. Möglicherweise liege das daran, dass man Marken erleben müsse, um sie gebührend zu würdigen. Die Anleger hätten Jahre gebraucht, um die Wandlung von Samsung von einem Hersteller eher minderwertiger Produkte zu einer globalen Top-Marke zu erkennen. Sogar japanische Autos seien in den USA und Europa zuerst als minderwertig angesehen worden - bis eine kritische Masse von Fahrern ihre verbesserte Qualität am eigenen Leib erlebt habe.



Heute würden viele chinesische Unternehmen qualitativ bessere Produkte und besseren Service liefern, entfernt vom Blickfeld ausländischer Anleger. Viele würden möglicherweise nicht in vollem Umfang erkennen, wie die Markenstärke zur Preismacht und geringeren Kundenakquisitionskosten beitrage. Beides wirke sich positiv auf die Margen aus. Zudem würden diese Attribute zu einem nachhaltigen Gewinnwachstum verhelfen.



Die Experten von AB seien der Meinung, dass chinesische Marken angesichts ihres ertragssteigernden Potenzials unterbewertet seien. Zwar lägen die Bewertungen der zehn größten chinesischen Unternehmen bei Verbrauchsgütern um etwa elf Prozent höher als jene der Vergleichsunternehmen aus Industrieländern. Ihre prognostizierte Wachstumsrate sei jedoch mehr als doppelt so hoch.



Aktuell seien viele China-Anleger auf den eskalierenden Handelskrieg mit den USA fokussiert. Für einheimische Verbraucherunternehmen, die mittlerweile entscheidend zu Chinas Wachstum beitragen würden, sei dieser jedoch weitgehend irrelevant. Mit einem besseren Verständnis für die wachsende Kraft chinesischer Marken könnten Anleger Unternehmen finden, deren Wachstumspotenzial dauerhaft sei. (13.09.2018/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - China-Investoren blicken nervös auf den eskalierenden Handelskrieg mit den USA, so Laurent Saltiel, Chief Investment Officer - Emerging Markets Growth, Sergey Davalchenko, Portfolio Manager, sowie Naveen Jayasundaram und Kate Huang, beide Research Analysten - Emerging Markets Growth beim Asset Manager AllianceBernstein (AB).Was viele übersehen würden: Chinas Marken hätten sich einen Namen gemacht - und würden vor allem durch heimischen Konsum bis an die Weltspitze vordrängen, würden dabei aber oft von Investoren missverstanden.Anleger würden mit China häufig einen billigen Produktionsstandort assoziieren. Doch viele chinesische Unternehmen hätten mittlerweile Spitzenmarken von Weltrang erschaffen, die ihre ausländische Konkurrenz im Heimatmarkt übertreffen würden. Zeit, dass sich Anleger diese Realität bewusst machen würden.Marken seien der Schlüssel zum dauerhaften Geschäftserfolg. Unternehmen mit einem starken Namen würden enorme Wettbewerbsvorteile und Preismacht genießen. Viele ausländische Anleger in China würden jedoch nur kurzfristige Finanzdaten sehen und den immateriellen Wert von Marken unterschätzen. Ein grober Fehler, denn Chinas Verbraucher würden immer öfter die heimischen Marken bevorzugen und die ausländische Konkurrenz links liegen lassen.Bei ihren Finanzprognosen würden Investoren die Markenanalyse meist außen vorlassen. In China jedoch sei der schnelle Wertanstieg der lokalen Marken ein Schlüsselfaktor für das langfristige Wachstumspotenzial der Unternehmen. Tatsächlich zeige eine kürzlich vom Werbekonzern WPP durchgeführte Studie: Unter den 100 weltweit führenden Marken befänden sich 15 chinesische Unternehmen. Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) und Tencent (ISIN KYG875721634/ WKN A1138D) hätten es sogar in die Top 10 geschafft. Und: Der Markenwert des Internet-Riesen Tencent sei höher bewertet worden als die US-amerikanischen Brand-Ikonen Coca-Cola (ISIN US1912161007/ WKN 850663), Disney (ISIN US2546871060/ WKN 855686) und Starbucks (ISIN US8552441094/ WKN 884437) zusammengenommen.Anleger sollten diese Trends aufmerksam verfolgen. Schließlich hätten Unternehmen mit einem starken Brand den Industrieländer-Aktienindex MSCI World laut WPP um Längen geschlagen, denn eine starke Marke helfe, einen langfristigen Wettbewerbsvorteil abzusichern.