Paris (www.aktiencheck.de) - David Choa, Head of Greater China bei BNP Paribas Asset Management, äußert sich zu Chinas Mega-Börsengang.Doch nicht nur die schiere Größe des wohl für September erwarteten Börsengangs mache Ant Financial besonders: Auch wenn das Unternehmen vorrangig Finanzdienstleistungen anbiete, betone es stets, dass es vor allem ein Technologieunternehmen sei. Erst im Juli habe es sich von Ant Financial Group zu Ant Technology Group umbenannt. Der Börsengang sei daher auch ein Meilenstein für den Index, denn mit der Ant Group seien dann mehr Unternehmen aus den Sektoren Technologie, Innovation und Gesundheitswesen im Korb als aus der sogenannten "Old Economy". Dies zeige, dass der chinesische Markt reif genug sei, um auch solche Tech-Giganten anzunehmen. Und für die Unternehmen sei dies ein Beweis, dass China (und nicht nur Hongkong) ein Markt sei, auf dem sie potenzielle Investoren finden könnten. Mit dem Geld wolle der Konzern die Digitalisierung des Dienstleistungssektors in China vorantreiben und habe, dank technischer Vormachtstellung und hoher Datenmengen, voraussichtlich gute Chancen. Insofern werde Ant Financial ein Game Changer - in gleich mehrfacher Hinsicht.Aus dem Alltag vieler Chinesen sei der Konzern ohnehin nicht mehr wegzudenken. Vor allem der Bezahldienst Alipay sei praktisch in jedem Konsumszenario präsent: Beim Zahlen im Geschäft, Restaurant oder Webshop, im Taxi oder im Nahverkehr, auf dem Uni-Campus oder in medizinischen Einrichtungen. Insidern zufolge dränge die Ant Group nun auch im großen Stil in das Geschäft mit Verbraucherkrediten. Zu Ant würden zwar bereits zwei Mikro-Kredit-Firmen gehören, doch die würden kaum Gelder verleihen: Ihre Kreditvergabe sei auf das Zwei- bis Dreifache des Grundkapitals begrenzt, während die neue Firma das Zehnfache des Grundkapitals verleihen dürfte. Die Konsumfinanzierungssparte könnte im 4. Quartal 2020 den Betrieb aufnehmen und einer der größten Konsumfinanzierer Chinas werden. Dies könnte das Interesse am geplanten Börsengang weiter schüren - zumal auch die chinesische Regierung an einer Ausweitung der Konsumfinanzierung interessiert sei, um nach der Corona-Pandemie die Wirtschaft wiederzubeleben. Soviel sei klar: Chinas Aktienmarkt durchlaufe einen beachtlichen Wandel - Anleger könnten davon profitieren. (26.08.2020/ac/a/m)