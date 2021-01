Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Anleger sollten in Chinas A-Aktienmärkte investiert bleiben, sagt Bin Shi, Head of China Equities bei UBS Asset Management (UBS-AM), auch wenn einige Analysten die Märkte bereits als überbewertet einstufen."China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und der Markt größer als der Japans. Da der japanische Markt als eine eigenständige Anlageklasse angesehen wird, erwarten wir, dass dies ebenso für China eintreffen wird", führe Bin Shi fort. Seiner Meinung nach sei "die Frage nach Investitionen in chinesische Aktien für Anleger nicht eine Frage des Ob, sondern des Wann und Wieviel".Auf die kritische Frage zum Thema Klimaneutralität des Landes der aufgehenden Sonne habe Bin Shi geantwortet: "Wenn die chinesische Regierung etwas sagt, meint sie es entschlossen. Ich denke, dass China für die Erreichung der klimaneutralen Ziele eine Menge Berechnungen angestellt und hinter den Kulissen gearbeitet hat, um sicherzustellen, dass sie diese auch einhalten kann. Ich gehe davon aus, dass die chinesische Regierung die Klimaziele sehr ernst nimmt. Das bedeutet im Umkehrschluss höchstwahrscheinlich mehr staatliche Unterstützung für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien." (28.01.2021/ac/a/m)