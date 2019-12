Die US-Einzelhandelsumsätze seien im November um 0,2% gegenüber dem Vormonat gestiegen, womit die Markterwartungen eines kräftigeren Anstiegs verfehlt worden seien. Auch in der Abgrenzung ohne Autos sei das Plus mit 0,1% schwächer als erwartet ausgefallen. Das gleiche Ergebnis habe sich auch in der engen, als "retail control" bezeichneten Abgrenzung ergeben, die direkt in die Schätzung des privaten Verbrauchs einfließe. Die bisher verfügbaren Daten würden damit für das Schlussquartal 2019 ein fortgesetztes, aber nicht besonders kräftiges Wachstum des privaten Verbrauchs in den USA signalisieren.



Zum Wochenauftakt stünden heute die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für Deutschland und die Eurozone im Dezember auf der Agenda. Hierzulande rechne der Markt mit einem Anstieg des Manufacturing-PMI von 44,1 auf 44,6 Punkte. Der Serviceindex sollte demzufolge von 51,7 auf 52,0 Punkte zulegen. Für die EWU-Pendants würden Zuwächse von 46,9 auf 47,3 Punkte (Verarbeitendes Gewerbe) beziehungsweise von 51,9 auf 52,0 Zähler (Dienstleistungssektor) erwartet. Die jüngst begonnene Stabilisierung des Sentiments würde sich damit fortsetzen, jedoch auf diesen Niveaus bei Weitem keinen Anlass zu konjunktureller Euphorie bieten.



Im weiteren Wochenverlauf sei hierzulande der ifo-Geschäftsklimaindex für Dezember das Highlight. In den USA richte sich der Blick auf neue Daten zu Industrie und Bautätigkeit. In Japan und Großbritannien stünden die letzten geldpolitischen Entscheidungen in diesem Jahr an. (16.12.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem zunächst nur Gerüchte über eine Einigung zwischen den USA und China kursierten, kam am Freitag die Bestätigung: Der "Phase-Eins"-Deal soll im Januar von den Ministern unterzeichnet werden, so die Analysten von Postbank Research.Chinas Landwirtschaftsminister Han Jun habe bestätigt, dass China mehr Agrarprodukte aus den USA kaufen werde. Darüber hinaus beinhalte das Abkommen Bestimmungen zu geistigem Eigentum, Technologietransfer und Finanzdienstleistungen. Die für den gestern Sonntag angedrohten, neuen Strafzölle seien nicht erhoben worden. Allerdings würden auch nur Zölle auf ein Handelsvolumen von rund 120 Milliarden US-Dollar von 15% auf 7,5% gesenkt. Zölle auf US-Importe aus China in Höhe von 250 Milliarden US-Dollar würden bei 25% bleiben. Denn der Präsidentenberater Larry Kudlow sowie der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hätten sich nur vorsichtig optimistisch gezeigt, dass China sich auch an die Abmachungen halten werde. US-Präsident Donald Trump habe einen großen Deal gefeiert und angekündigt, es werde umgehend mit den Verhandlungen zu einem "Phase-Zwei"-Deal begonnen. Den Höhepunkt von Protektionismus und Zöllen könnte man vor diesem Hintergrund gesehen haben.