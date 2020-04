Boston (www.aktiencheck.de) - In einer Krise gibt es nur nachlaufende Indikatoren, sodass die Wirtschaftsdaten zumindest für die nächsten Wochen schlecht sein werden, so Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute.Die Zahlen des chinesischen Bruttoinlandsprodukts würden heute Abend viel Aufmerksamkeit erhalten, aber die Investoren sollten mehr Zeit darauf verwenden, die Aktivitäten in der Tiefe zu beobachten. Die Rückkehr an den Arbeitsplatz komme schneller voran als die Rückkehr zum Einkaufen, zu Theatern und Restaurants. Aber das Land kehre allmählich zur Normalität zurück.Der Weg jedes einzelnen Landes werde schwieriger zu beurteilen sein als die Frage, wie die unterschiedliche Politik der Staaten koordiniert werden könne. Es sei nicht nur so, dass Indien und Indonesien unterschiedliche Wege verfolgen würden, sondern auch in Frankreich und Deutschland werde es anders sein, ebenso wie in Florida und Kalifornien. (17.04.2020/ac/a/m)