Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim diesjährigen Nationalen Volkskongress hat der chinesische Premierminister Li Keqiang am Wochenende die wirtschaftspolitischen Ziele für 2017 vorgestellt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach dem Willen der Regierung solle das BIP-Wachstum auch in diesem Jahr bei mindestens 6,5% liegen. Um dieses Ziel zu erreichen, sei die Neuverschuldung wie bereits im vergangenen Jahr auf 3% der Wirtschaftsleistung festgesetzt worden. Dieser Wert sei geringer als zuvor von den Analysten erwartet, dürfte jedoch ausreichen, um das angestrebte Wirtschaftswachstum zu gewährleisten.



Insgesamt setze man im Reich der Mitte mit dem jetzigen wirtschaftspolitischen Kurs weiter auf eine geringere Steuern- und Abgabenlast für die Unternehmen. Davon dürften offensichtlich vor allem die privatwirtschaftlichen Betriebe profitieren: Kleine und mittelständige Unternehmen sollten demnach künftig drei Viertel ihrer Forschungs- und Entwicklungskosten steuerlich absetzen dürfen. Zugleich stünden 2017 erneut der Abbau von Überkapazitäten und eine vermehrte Marktorientierung der Staatsbetriebe auf der Agenda. Das werde voraussichtlich besonders die Kohle- und Stahlproduzenten betreffen. Die Notenbank werde gleichzeitig wahrscheinlich bei ihrer abwartenden Geldpolitik bleiben. Die Analysten würden daher im laufenden Jahr von unveränderten Eckzinsen der Chinesischen Zentralbank ausgehen. (06.03.2017/ac/a/m)





