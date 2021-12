Wien (www.aktiencheck.de) - Chinas Konjunkturdaten überraschten in den letzten Wochen fast ausnahmslos nach oben, so die Raiffeisen Capital Management im aktuellem "emreport".Weiter in der Schwebe hänge die Sorge um den Immobilienentwickler China Evergrande, wobei es aber wohl weiterhin nur eine Frage der Zeit sei, bis offiziell Bankrott bzw. Restrukturierungen angekündigt würden. Weitere, kleinere Unternehmen der Branche seien unterdessen bereits bankrott gegangen. Es bleibe abzuwarten, wie schwer das alles letztlich wiegen werde. Sichtbar sei aber bereits jetzt, dass sich die für Chinas Wirtschaft eminent wichtigen Immobilienmärkte schon stark abgekühlt hätten. Die chinesische Notenbank habe nicht zuletzt deshalb vor wenigen Tagen die Mindestreservesätze für die Banken um 0,5 Prozentpunkte gesenkt - ein klarer Beleg, dass Chinas Währungshüter weiterhin erhebliche Risiken und Gegenwind für die Konjunktur sehen würden. Am selben Tag habe sich das Politbüro der Kommunistischen Partei Chinas geäußert und habe spürbar aggressivere Maßnahmen für 2022 angedeutet, "um die Wirtschaft zu schützen". All das lege nahe, dass man in Peking keineswegs überzeugt sei, dass bereits ein neuer, selbsttragender Aufschwung vor der Tür stehe. Überhaupt sei "Stabilität" schon seit einigen Monaten das zentrale neue Motto, nicht mehr "Wachstum". Auch das sei ein deutlicher Hinweis darauf, dass so schnell kein neuer Boom im Reich der Mitte zu erwarten sei.Chinas Aktienbörsen hätten sich im November abermals uneinheitlich gezeigt. Die A-Aktien auf dem Festland hätten gegen den globalen Trend ganz leicht zugelegt, um rund ein halbes Prozent. Sie hätten, anders als die H-Aktien in Hongkong (-6,6%), damit kein neues Tief markiert, sondern schienen einen Boden auszubilden und einen Aufwärtstrend zu etablieren, wenn auch bislang einen recht zaghaften. (emreport Dezember 2021) (15.12.2021/ac/a/m)