Hannover (www.aktiencheck.de) - Es zeichnet sich weiter ab, dass die wichtigste Volkswirtschaft Asiens an Schwung hinsichtlich ihrer Wirtschaftsdynamik verliert, so die Analysten der NORD LB.warten lassen. Die Schuldenberge würden also weiter wachsen.Renminbi unter Druck - Warten auf G20-GipfelDie chinesische Währung befinde sich durch die Konjunkturdaten und den Handelskrieg weiter unter Abwertungsdruck. Der Tweet von US-Präsident Trump, dass er zuversichtlichsei, mit China einen Deal zu erreichen, habe die Märkte Anfang November recht positiv gestimmt. Die Entlastung sei jedoch nur von temporärer Natur gewesen. Aktuell notiere der US-Dollar wieder nahe bei CNY (Chinesischer Yuan) 6,95. Allein das Dahinschmelzen der Reserven auf USD 3.053,10 Mrd. zum 31.10. und der korrespondierend schrumpfende Anteil der US-Treasuries, die die Volksrepublik halte, würden eine deutliche Sprache sprechen. Besonders gelte es nun, das G20-Treffen in Argentinien Ende November zu beobachten. Hier werde es Gespräche zwischen Xi und Trump geben. Wenn es dabei keine Entspannungssignale geben sollte, dürfte der Druck auf den Renminbi noch mehr zulegen. Der turbulente APEC-Gipfel bedeute kein gutes Indiz für einen gütlichen Ausgang. Aber die Analysten der NORD LB würden sich hier gern positiv überraschen lassen. Zum Jahresende dürfte die Marke von USD/CNY 7 dann voraussichtlich überschritten sein. (27.11.2018/ac/a/m)