Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaftsaktivität in der Volksrepublik China hat im 2. Quartal 2018 ein wenig nachgelassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die BIP-Jahresrate sei mit 6,7% minimal hinter den Markterwartungen (6,8%) zurückgeblieben und habe somit auf dem Vorquartalsniveau verharrt. Vor allem das langsamere Wachstum der Industrieproduktion im Juni (6,0% gg. Vj.) deute dabei auf die ersten negativen Auswirkungen des Handelsstreits mit den USA hin. An den Finanzmärkten seien die Daten eher negativ bewertet worden, sodass der Renminbi zum US-Dollar kurzfristig an Boden verloren habe. Aufgrund des großen fiskalischen Spielraums sollte China nach Erachten der Analysten aber auch bei einer weiteren Verschärfung des Handelskonflikts in der Lage sein, den aktuellen Wachstumspfad beizubehalten. (16.07.2018/ac/a/m)





