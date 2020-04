Wien (www.aktiencheck.de) - Mehr als sonst im Marktfokus stehen die Wirtschaftsindikatoren für China, zeigen sie doch an, wie rasch China nach schrittweiser Aufhebung der Quarantänemaßnahmen eine Wiederbelebung der Wirtschaft gelingt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Subindikatoren würden ein differenzierteres Bild zeigen. Die Produktionskomponente sei aufgrund der Fabriköffnungen zwar stärker angestiegen, die Subkomponente der neuen Auftragseingänge (bei Caixin unter 50 Punkte) verdeutliche hingegen die Nachfrageschwäche: Aufgrund der Pandemie seien Aufträge verschoben oder gänzlich gestrichen worden. Der Ausbruch des Coronavirus habe auch im März weiterhin die Lieferketten belastet. Der PMI für den Dienstleistungssektor von Caixin sei nach den Freitagmorgen veröffentlichten Zahlen ebenfalls von einem Rekordtief von 26,5 auf 43,0 Punkte gesprungen. Mit weit unter der 50er Marke zeige dieser aber deutlich, wie schwierig sich der Weg zurück zum wirtschaftlichen Alltag gestalte. Trotz geringer Neuinfektionen in China (und diese seien hauptsächlich "importiert") herrsche nach wie vor Anspannung.Aus Sorge vor einer zweiten Coronavirus-Welle sei nach Berichten der "South China Morning Post" kürzlich von der Provinz Henan in Zentralchina die drastische Maßnahme ergriffen worden, einen mittelgroßen Landkreis vollständig zu sperren. Das zeige, wie sensibel die Situation nach wie vor sei und wie mit allen Mitteln versucht werde, eine zweite Coronavirus-Welle inmitten des Vorstoßes zur Wiederbelebung der Wirtschaft abzuwehren. Bei der Tagung des Politbüros am 27. März sei ein großes Konjunkturpaket angekündigt worden. Zusätzlich könne laufend mit weiteren geldpolitischen Maßnahmen gerechnet werden. Die in der laufenden Woche interessanten Datenveröffentlichungen: Kredit- und Inflationsdaten. (Ausgabe vom 03.04.2020) (06.04.2020/ac/a/m)