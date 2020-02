Bei einem wirtschaftlichen Abschwung könnten sich ältere oder kranke Arbeitnehmer zudem ihrer Einkommen weniger sicher sein. Weitere Gründe offenbare ein Blick in andere Länder mit niedrigen Geburtenraten wie Japan, Finnland und Deutschland. In diesen Ländern seien geringe Geburtenraten die Folge einer persönlichen Entscheidung (Deutschland), des mangelnden Zugangs zu erschwinglicher Kinderbetreuung (Deutschland) oder des Versäumnisses der Gesellschaft, sich schnell genug an die Elternschaft anzupassen, indem sie es einfacher mache, Arbeit und Kinderkriegen zu vereinen (Japan). Einige dieser Faktoren mögen auch für China relevant sein, allerdings scheinen sie eine untergeordnete Rolle zu spielen, so die Experten von Nordea Asset Management.



3. Hürden für den technologischen Fortschritt. Ein wesentliches Problem für China auf dem Weg entlang der Wertschöpfungskette nach oben sei, dass mehr Kapital benötigt werde, sowohl im Hinblick auf die Mitarbeiter als auch finanziell, um die gleichen technologischen Fortschritte zu erzielen wie die hochentwickelten Volkswirtschaften. Darüber hinaus gebe es nur sehr wenige Personen vom Zuschnitt eines Jack Ma, dem Gründer und langjährigen Chef der Alibaba Group (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME). Das heiße: Es gebe nur selten solche in hohem Maße unternehmerisch denkende Menschen, die in der Lage seien, Durchbrüche zu erzielen.



Die Zahl der chinesischen Patentanmeldungen sei beeindruckend, aber welcher Teil davon sei inkrementell, welcher strukturell? Ein Beleg dafür sei die Tatsache, dass Skunk Works (offizielles Pseudonym für die Abteilung Advanced Development Programms des US-Rüstungs- und Technologiekonzerns Lockheed Martin) amerikanisch und nicht chinesisch sei. China habe das Wissen aufgebaut, sei aber nicht in der Lage gewesen, in gleichem Maße in Führung zu gehen wie in vergangenen Jahrzehnten. Auf dem Weg in ein neues Jahrzehnt bringe Chinas Regierungssystem einer "geführten Gesellschaft" sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich. Starke staatliche Kontrolle könne den Fortschritt wesentlich behindern, könne neuen Technologien aber auch den Weg ebnen, insbesondere dann, wenn diese Technologien von geförderten nationalen Marktführern kämen. Und schließlich liege ein Vorteil des späten Einstiegs in den technologischen Wettlauf darin, dass technologische Entwicklungsstufen übersprungen werden könnten.



4. Fehlende Rohstoffe. Ein entscheidendes Thema für Chinas Wachstumsmanagement sei der Mangel an wichtigen Rohstoffen wie beispielsweise Öl (wobei China immerhin Seltene Erden vorweisen könne). Steuereinnahmen aus diesem Bereich und eine rohstoffverarbeitende Industrie würden einer Volkswirtschaft helfen, zu wachsen, Abschwünge zu bewältigen und in die Zukunft zu investieren. Diese Industriezweige würden ein Maß an wirtschaftlicher Sicherheit bieten, an der es in China heute mangele, und sie würden den Zugang zu Einnahmequellen ermöglichen, die besonders in den frühen Entwicklungsphasen von Bedeutung seien, wenn das Inlands-Kapital nicht ausreichend in die Wirtschaft fließe.



5. Infrastrukturausbau. Während Chinas A-Städte weiter gewachsen seien, habe sich das Land schließlich auch dem Ausbau von B- und C-Städten zugewandt und dort die Infrastruktur weiter entwickelt. Dabei sei China stellenweise über das Ziel hinausgeschossen. Hier hätten sich zunächst schnelle Verbesserungen umsetzen lassen, allerdings werde der Weg nun schwieriger. China habe beschlossen, seine Ressourcen künftig in den wirtschaftlich weniger entwickelten Westen zu investieren, was wahrscheinlich mit geringeren Erträgen einhergehen werde.



6. Liquiditätsengpässe. China begünstige nationale Marktführer und Branchen durch gelenkte Maßnahmen. Dies führe zwangsläufig zu einer Fehlallokation von Kapital und zu überschüssigen Kapazitäten, die dann wiederum die Möglichkeiten von Banken beeinträchtigen würden, weitere Kredite zu vergeben. Davon seien häufig insbesondere kleinere regionale Banken betroffen. (12.02.2020/ac/a/m)







Stockholm (www.aktiencheck.de) - Die aktuelle Verlangsamung von Chinas Wirtschaftswachstum ist strukturell bedingt - dieser Ansicht ist Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management.Im Folgenden beleuchte der Makroökonom wesentliche Gründe dafür.China erfahre derzeit eine wirtschaftliche Verlangsamung als Folge seiner Entwicklung hin zu einer fortschrittlichen Wirtschaft. Weitere Gründe seien die alternde Bevölkerung, der Wettbewerb mit entwickelten Volkswirtschaften im Technologiesektor, Chinas knappe Rohstoffreserven, die Akkumulation von einfachem Infrastruktur- und Immobilienbestand sowie ein Umfeld, das nationale Wirtschaftsgrößen privilegiere.2. Chinas Bevölkerung altere. Hauptgrund sei die frühere Ein-Kind-Politik. Der Alterungsprozess werde zudem erheblich verschärft durch die Abwanderung der Landbevölkerung in die städtischen Zentren. Traditionell lebe ein Großteil der Chinesen in Großfamilien oder Clans. Diese Strukturen stünden jedoch unter Druck, da viele Familien in die Städte abwandern würden, wo jedoch die Kosten für die Erziehung und Betreuung eines Kindes viel höher seien. Das zweite große Problem sei, dass Immobilien so unerschwinglich geworden seien, dass sie die Haushaltsgründung und die Erfüllung des Kinderwunsches verzögern würden. Tatsächlich würden viele Chinesen über einen langen Zeitraum sparen, um sich eine Wohnung kaufen zu können, sodass nur noch wenig finanzielle Mittel für die Familiengründung zur Verfügung stünden. Zusätzlich zu diesen Belastungen könne eine schlechte Luftqualität zu Krankheiten und Atembeschwerden beitragen.