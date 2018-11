Peking setze nicht nur angesichts des Handelsstreits darauf, dass die offiziell rund 400 Millionen Menschen umfassende Mittelschicht den Binnenkonsum weiter vorantreibe. Schon vor Jahren habe Chinas Führung ja den radikalen Umbau der Volkswirtschaft eingeleitet, weg vom exportgetriebenen Modell und hin zu einer Wirtschaft, die vor allem auf inländischem Konsum basiere. Dieser Schritt sei ebenso notwendig wie logisch gewesen, nachdem das jahrzehntelange Exportwachstum an seine natürlichen (globalen) Grenzen gestoßen sei. Insofern könnte man argumentieren, dass China heute bereits deutlich weniger anfällig für Strafzölle der USA sei als es dies noch vor einem Jahrzehnt gewesen wäre.



In diesem Zusammenhang sei der Immobilienboom der letzten Jahrzehnte für China allerdings ein sehr zweischneidiges Schwert. Einerseits würden Immobilien den Löwenanteil der Vermögensbildung der chinesischen Bevölkerung stellen - sie würden damit indirekt den Konsum durch den positiven "Vermögenseffekt" steigender Immobilienpreise fördern, andererseits würden letztere aber auch die Mieten in die Höhe treiben. Jenseits von Miete und Nahrungsmitteln bleibe in vielen MittelklasseHaushalten inzwischen recht wenig übrig für den von Peking so herbeigesehnten höheren Binnenkonsum.



Das allenfalls sehr rudimentäre Rentensystem motiviere darüber hinaus viele dazu, mehr für das Alter zu sparen als aktuell zu konsumieren. Wobei eben Immobilien das bei weitem bevorzugte Instrument seien. Das verdeutliche, warum Peking förmlich dazu verdammt sei, den Immobilienmarkt weder zu sehr steigen zu lassen noch ihn zu stark abzukühlen. Wie viel "Markt" das noch sei, stehe natürlich auf einem anderen Blatt.



Chinas Aktienmärkte seien im Oktober kräftig gefallen. Sowohl die A-Aktien in Shanghai als auch die H-Aktien in Hongkong hätten im Durchschnitt rund acht Prozent verloren. (Ausgabe November 2018) (14.11.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die chinesische Wirtschaft wuchs im dritten Quartal offiziell "nur" noch um 6,5%, leicht unter den Erwartungen und so "schwach" wie seit 2009 nicht mehr, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Geldpolitische Lockerungen und zusätzliche fiskalische Stimuli sollten die Volkswirtschaft stabilisieren, würden ihre Wirkung aber erst mit erheblicher Verzögerung entfalten können. Zugleich halte Präsident Xi Jinping daran fest, die Schattenbanken weiter einzudämmen und die Risiken im Finanzsystem abzubauen, auch wenn sich dies zunächst negativ auf Wachstum und Beschäftigung auswirke. Bei ihrer jüngsten regelmäßigen Überprüfung der amerikanischen Handelspartner hätten es die USA vermieden, China als Währungsmanipulator einzustufen.