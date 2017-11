Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Verbraucherpreise im Reich der Mitte sind im Berichtsmonat Oktober etwas stärker angezogen als erwartet, berichten die Analysten der Nord LB.



Hauptverantwortlich dafür seien die Nahrungsmittelpreise gewesen. Das 3%-Inflationsziel dürfte aber in 2017 abermals nicht erreicht werden. Die Produzentenpreise würden unter anderem dank der Umweltschutzauflagen, dem Kampf gegen Überkapazitäten sowie eines anhaltenden hohen konjunkturellen Expansionstempos im Reich der Mitte angespannt bleiben. Auf die Geldpolitiker in Peking übe die aktuelle Preisentwicklung derzeit allerdings keinen starken Druck aus, so dass sich die PBOC ihrem Kampf gegen die Verschuldung widmen könne. (09.11.2017/ac/a/m)





