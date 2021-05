Mit einiger Spannung seien die Ergebnisse der Volkszählung von Ende 2020 erwartet worden. Einmal pro Jahrzehnt würden diese Daten in China erhoben, um wichtige demographische Trends zu erfassen und gegebenenfalls Handlungsbedarf für die Politik zu erkennen. Einige Beobachter hätten erstmalig mit einem Bevölkerungsrückgang gerechnet, doch dieser sei diesmal noch ausgeblieben. Dennoch sei die Botschaft klar: China sei mit einem großen demographischen Problem und sinkenden Bevölkerungszahlen in den kommenden Jahrzehnten konfrontiert. Die Geburtenrate sei auf ein neues Tief gefallen, trotz der 2016 verkündeten Zwei-Kind-Politik, die die zuvor lange Zeit drakonisch exekutierte Ein-Kind-Politik abgelöst habe. Rufe würden laut, diese Geburtenkontrollen ganz abzuschaffen, denn der soziale und gesellschaftliche Wandel würden offenbar schon jetzt dafür sorgen, dass eine Bevölkerungsexplosion nicht zu befürchten sei. Im Gegenteil, China drohe mittelfristig ein Mangel an Arbeitskräften und ein Problem für die Sozialsysteme.



In einer ersten Reaktion habe der Bankenregulierer in Aussicht gestellt, ab Juni erste Pilotprojekte für private Pensionsvorsorge zuzulassen. In weiterer Folge könnte es auch Änderungen in der staatlichen Politik der Familienplanung und beim Rentenalter geben. Ein schrittweises Heraufsetzen des Rentenalters dürfte nur eine Frage der Zeit sein.



Chinas Aktienmärkte hätten sich im April gegen den EM-Trend unverändert bis schwächer gezeigt. Der Index für die A-Aktien auf dem Festland sei faktisch auf der Stelle getreten, während die H-Aktien in Hongkong um ca. 1,3% nachgegeben hätten. (26.05.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die leichten Abschwächungstendenzen in der chinesischen Volkswirtschaft setzen sich fort, und diese werden vor allem von inländischen Faktoren getrieben, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "emreport".Hingegen zeige sich die Exportnachfrage weiterhin sehr stark, vor allem in anderen Schwellenländern. Im Inland hingegen springe die Nachfrage noch nicht so an, wie sich das mancher vielleicht erwartet oder gewünscht hätte. Dabei würden diesbezüglich sowohl die hohen Hauspreise als auch ein unter den Erwartungen liegender Arbeitsmarkt bremsen. Bei letzterem seien mehrere Millionen Wanderarbeiter offenbar noch nicht wieder in (ihre alten) Arbeitsverhältnisse zurückgekehrt.