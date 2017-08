Linz (www.aktiencheck.de) - Der IWF (Internationale Währungsfonds) sprach kürzlich eine Warnung bezüglich Chinas Staatsverschuldung aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die reinen Staatsschulden gemessen am BIP würden bei herausragenden 38% vom BIP liegen. Rechne man aber alle Staatsbetriebe (Unternehmen, Banken,...) hinzu, erhöhe sich die Quote auf bedenkliche 257% vom BIP. Der IWF rechne mit einer Ausweitung bis 290% bis zum Jahr 2022. Die Regierung Chinas kenne das Problem und setze bereits Maßnahmen zur Schuldenreduktion um. Künftig solle es Verschuldungsquoten für Staatsbetriebe geben. Bei Überschreiten seien kreditfinanzierte Investitionen nicht mehr erlaubt. Gewinne sollten zur Schuldenreduktion verwendet werden. Interessant sei, dass Kredite von Unternehmen verbrieft werden sollten, um kapitalmarktfähig zu werden. Diese könnten dann von Investmentfonds gekauft werden. Chinesische Investmentfonds - also wieder eine staatliche Einrichtung - seien dazu angehalten diese Papiere zu zeichnen. (25.08.2017/ac/a/m)





