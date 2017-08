Da das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal leicht über der Analysten-Erwartung von 6,8% gelegen habe und die Wirtschaft mit Schwung ins zweite Halbjahr gehe, hätten sie ihre BIP-Prognose für 2017 von 6,7% auf 6,8% angehoben. Für 2018 würden sie unverändert einen leichten Wachstumsrückgang auf 6,6% erwarten. Auf einem Treffen zur strategischen Entwicklung der Finanzmärkte sei erneut die Notwendigkeit hervorgehoben worden, die Verschuldung von Staatsunternehmen zu reduzieren und die Stabilität des Finanzsystems zu verbessern. Um dies zu erreichen, dürfte vor allem die Regulierung verschärft werden. Die Analysten würden allerdings davon ausgehen, dass die Regierung nicht bereit sei, zur Erreichung dieser Stabilitätsziele ihre Wachstumsziele nach unten zu korrigieren.



Die Regierung habe als mittelfristiges Wachstumsziel für die Jahre bis 2020 eine Rate von 6,5% festgelegt. Sie dürfte alles daran setzen, dass dieser Wert nicht deutlich unterschritten werde, was für Wachstumsraten oberhalb von 6% spreche. Obwohl die Infrastrukturinvestitionen noch immer einen wichtigen Beitrag zur Stützung der Konjunktur liefern würden, komme der angestrebte Umbau der Wirtschaft voran: Der Dienstleistungssektor steuere mittlerweile über 50% zur Wirtschaftsleistung bei. Die hohe Verschuldung des Unternehmenssektors schüre zwar Sorgen um die Stabilität des Finanzsystems. Solange aber die Verschuldung überwiegend in Inlandswährung erfolge, könne die Notenbank das Finanzsystem stabilisieren und werde dies auch tun. Die Verschärfung der Kapitalverkehrskontrollen habe zu einer Stabilisierung der Währungsreserven geführt, was es der Zentralbank erleichtere, den Kurs des Renminbis zu stabilisieren.



Der massive Anstieg der Unternehmensverschuldung führe zu anhaltenden Sorgen bei Investoren und Ratingagenturen. So habe Moody‘s das Rating von Aa3 auf A1 gesenkt, allerdings gleichzeitig den Ausblick von negativ auf stabil verbessert. Insgesamt würden die Ratings der Agenturen (S&P: AA-; Fitch: A+) aber weiterhin zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. Die geopolitischen Risiken für China seien mit dem Präsidentenwechsel in den USA gestiegen. Zwar seien mit Blick auf die Ein-China-Politik (Taiwanfrage) und die Gebietsstreitigkeiten im südchinesischen Meer die Töne seitens der US-Regierung zuletzt moderat gewesen. Doch dafür habe sich der Konflikt um das Atomprogramm Nordkoreas verschärft. Die USA würden von China Druck auf seinen nordkoreanischen Partner erwarten, sein atomares Entwicklungsprogramm zu stoppen. Werde das Programm fortgeführt, würden verschärfte US-Sanktionen gegen chinesische Firmen drohen. (Ausgabe vom 07.08.2017) (08.08.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Jahresveränderungsrate des Wirtschaftswachstums lag im zweiten Quartal bei 6,9%, was eine unveränderte Dynamik gegenüber dem ersten Quartal bedeutet, so die Analysten der DekaBank.Zwar würden die Analysten weiterhin eine leichte wirtschaftliche Abschwächung im weiteren Jahresverlauf erwarten, doch die Juni-Zahlen zu Industrieproduktion, Anlageinvestitionen und Einzelhandelsumsätzen würden diese Abschwächung zum Ende des zweiten Quartals noch nicht anzeigen. Die Industrie sei vom Exportsektor getrieben worden, während sich innerhalb des Bereichs der Anlageinvestitionen besonders Infrastruktur- und Ausrüstungsinvestitionen gut entwickelt hätten, während sich die Dynamik der Immobilieninvestitionen etwas verlangsamt habe. Die Einzelhandelsumsätze hätten mit 11% in der Jahresveränderungsrate überraschend deutlich zugelegt und vor allem von höheren Autoverkäufen profitiert. Die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe würden zudem darauf hindeuten, dass sich die Wirtschaft auch im Juli gut entwickelt habe: So sei der offizielle Index nur leicht von 51,7 auf 51,4 Punkte gefallen, während der von Caixin veröffentlichte Index von 50,4 auf 51,1 Punkte gestiegen sei.