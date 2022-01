Boston (www.aktiencheck.de) - In der kommenden Woche richten sich wieder alle Augen auf China, das von der Eröffnungszeremonie der XXIV. Olympischen Winterspiele bis zur Abschlusssitzung des Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Chinas im Herbst dieses Jahres noch genauer als sonst unter die Lupe genommen wird, so Christopher Smart, Chefstratege bei Barings:Die Regierung habe sich zu ehrgeizigen Reformen verpflichtet, unter anderem zur Verringerung der Ungleichheit, zur Begrenzung der Kohlendioxidemissionen und zur Verlagerung der Wachstumsfaktoren auf eine stärkere Binnennachfrage. Dies erfordere jedoch eine erhebliche Umgestaltung und Neuausrichtung ihres Flugzeugs während des laufenden Fluges - und während es weiter an Geschwindigkeit verliere. Der turbulente globale Seitenwind mache das Ganze noch unangenehmer.Chinas Führung werde in ihren Bemühungen während des Monats intensiver internationaler Aufmerksamkeit zu den olympischen Spielen kaum nachlassen. Doch wenn die Wintersportler und Parteifunktionäre erst wieder sicher zu Hause seien, würden die Wirtschaftsexperten ganz genau darauf achten, wann die Reformen ernsthaft in Gang kämen. (26.01.2022/ac/a/m)