Xi sei dabei, eine aktualisierte Version der Partei von Mao zu errichten, so Soros. "Kein Investor hat Erfahrungen mit diesem China, weil es zu Maos Zeiten keine Börse gab."



Rücksetzer am chinesischen Aktienmarkt zu kaufen, um darauf Profit zu schlagen, habe sich seit Februar als schwierig erwiesen: Der Hang Seng China Enterprises Index (ISIN HK0000004330/ WKN 145734), der 50 in Hongkong notierte chinesische Unternehmen abbilde, habe in Erholungsphasen maximal 7,5 Prozent zugelegt. Das Aktienbarometer liege gegenüber dem Jahreswechsel inzwischen rund 17 Prozent im Minus und schneide damit schlechter ab als 92 von Bloomberg erfasste Benchmarks.



Die Warnung Soros' sollten Anleger nicht auf die leichte Schulter nehmen. Angesichts der in den vergangenen Wochen und Monaten im AKTIONÄR print und online ausführlich beschriebenen Gesamtlage dränge sich ein signifikantes Investment in China-Aktien vorerst nicht auf.



