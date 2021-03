Linz (www.aktiencheck.de) - Das 4. Quartal des Coronajahres 2020 lief für die chinesische Wirtschaft ausgezeichnet und konnte mit einem Plus von 6,5% gegenüber dem Vorquartal beendet werden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Trotz des historischen Einbruchs habe China für das Gesamtjahr 2020 ein BIP-Plus von 2,3% verbuchen können und sei damit eines der wenigen Länder, in denen das BIP zugelegt habe. Für 2021 würden Ökonomen mit einem Plus von 10,0% oder gar darüber rechnen, obwohl die staatlichen Stimuli heuer zurückgefahren werden dürften. Der Aufschwung in China habe bereits im vergangenen Jahr wieder massiv eingesetzt. Die Exporte seien explodiert, vor allem weil die Produktion in den meisten anderen Ländern heftigst von der Pandemie gebremst worden sei. Langsam ändere sich das jetzt und deshalb lasse diese außergewöhnliche Dynamik in China etwas nach.



Auch die Währungsentwicklung spiegele diese Entwicklung: Habe EUR/CNY Ende Juli 2020 bei 8,3200 notiert, habe der Renminbi zulegen können und stehe aktuell - mit einer kurzen Zwischenabwertung im Dezember - bei 7,7350 zum Euro. (03.03.2021/ac/a/m)



