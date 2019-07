Tradegate-Aktienkurs China Petroleum & Chemical-Aktie:

0,605 EUR -0,82% (03.07.2019, 17:44)



Hong Kong-Aktienkurs China Petroleum & Chemical-Aktie:

HKD 5,27 -1,31% (03.07.2019)



ISIN China Petroleum & Chemical-Aktie:

CNE1000002Q2



WKN China Petroleum & Chemical-Aktie:

A0M4XN



Ticker-Symbol China Petroleum & Chemical-Aktie:

CHU



Hong Kong Ticker-Symbol China Petroleum & Chemical-Aktie:

00386.HK



Kurzprofil China Petroleum & Chemical Corp.:



China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) (ISIN: CNE1000002Q2, WKN: A0M4XN, Ticker-Symbol: CHU, Hong Kong-Symbol: 00386.HK) ist ein in China ansässiges Energie- und Chemieunternehmen. Die Segmente des Unternehmens umfassen das Segment Exploration und Entwicklung, das Segment Raffination, das Segment Marketing und Vertrieb, das Segment Chemikalien sowie das Segment Unternehmen und Sonstiges. Das Segment Exploration und Entwicklung erforscht und entwickelt Ölfelder und fördert Rohöl und Erdgas. Refining segmentiert und reinigt Rohöl, das aus Exploration und Entwicklung sowie externen Lieferanten stammt. Das Segment Marketing und Distribution besitzt und betreibt Öldepots und Servicestationen in China. Chemical Segment produziert und vertreibt petrochemische Produkte, derivative petrochemische Produkte und andere chemische Produkte an externe Kunden.

(03.07.2019/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - China Petroleum & Chemical-Aktienanalyse von Analyst Laban Yu von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Laban Yu, Analyst von Jefferies & Co, die Aktien von China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) (ISIN: CNE1000002Q2, WKN: A0M4XN, Ticker-Symbol: CHU, Hong Kong-Symbol: 00386.HK) nur noch zu halten.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Öl- und Gassektor äußern die Analysten von Jefferies & Co die Auffassung, dass China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) ein Kandidat für eine Strategie sein, die eine Minimierung der E&P-Investitionen und damit einen natürlichen Produktionsrückgang beinhalte. Im Vergleich zur Peer Group weise Sinopec einige der schlechtesten E&P-Metriken auf. Die Investitionen im Upstream-Segment seien in 2019 um 42% geschrumpft. Die Produktionsrückgänge dürften damit kaum ausgeglichen werden.Analyst Laban Yu ist der Ansicht, dass die Dividenden kräftig gesenkt werden müssten. Der massive Abbau des Verschuldungsgrads in den letzten fünf Jahren habe zur Aufgabe von Raffinerie-Marktanteilen zugunsten von PetroChina und anderer unabhängiger Firmen geführt sowie zu bilanziellen Freiräumen für wertvernichtende Investitionen in das Upstream-Geschäft des Heimatmarktes.In ihrer China Petroleum & Chemical-Aktienanalyse stufen die Analysten von Jefferies & Co den Titel von "buy" auf "hold" zurück und reduzieren das Kursziel von 8,00 auf 5,75 HKD.Börsenplätze China Petroleum & Chemical-Aktie:Düsseldorf-Aktienkurs China Petroleum & Chemical-Aktie:0,585 EUR +/- 0,00% (03.07.2019, 17:06)