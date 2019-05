Frankfurt-Aktienkurs China Petroleum & Chemical-Aktie:

ISIN China Petroleum & Chemical-Aktie:

CNE1000002Q2



WKN China Petroleum & Chemical-Aktie:

A0M4XN



Ticker-Symbol China Petroleum & Chemical-Aktie:

CHU



Hong Kong Ticker-Symbol China Petroleum & Chemical-Aktie:

00386.HK



Kurzprofil China Petroleum & Chemical Corp.:



China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) (ISIN: CNE1000002Q2, WKN: A0M4XN, Ticker-Symbol: CHU, Hong Kong-Symbol: 00386.HK) ist ein in China ansässiges Energie- und Chemieunternehmen. Die Segmente des Unternehmens umfassen das Segment Exploration und Entwicklung, das Segment Raffination, das Segment Marketing und Vertrieb, das Segment Chemikalien sowie das Segment Unternehmen und Sonstiges. Das Segment Exploration und Entwicklung erforscht und entwickelt Ölfelder und fördert Rohöl und Erdgas. Refining segmentiert und reinigt Rohöl, das aus Exploration und Entwicklung sowie externen Lieferanten stammt. Das Segment Marketing und Distribution besitzt und betreibt Öldepots und Servicestationen in China. Chemical Segment produziert und vertreibt petrochemische Produkte, derivative petrochemische Produkte und andere chemische Produkte an externe Kunden.

New York (www.aktiencheck.de) - China Petroleum & Chemical-Aktienanalyse von Analyst Toby Shek von der Citigroup:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Toby Shek von der Citigroup nunmehr eine Kaufempfehlung für die Aktien von China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) (ISIN: CNE1000002Q2, WKN: A0M4XN, Ticker-Symbol: CHU, Hong Kong-Symbol: 00386.HK) aus.Die von China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) in Q1/19 erwirtschafteten Gewinne dürften die Talsohle markieren. Das Unternehmen sei gut positioniert um auf Sicht von drei bis sechs Monaten höhere Margen zu erzielen.Die Citigroup-Analysten schätzen das Gewinnwachstum im Geschäftsjahr 2020 ungeachtet niedrigerer Ölpreisprognosen auf 19%.Nach der jüngsten Kurskorrektur sehe die Bewertumg der Sinopec-Aktie wieder attraktiv aus, so der Analyst Toby Shek. Angesichts der Dividendenrendite von 8,1% (2019) sei es an der Zeit Bestände aufzubauen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze China Petroleum & Chemical-Aktie: