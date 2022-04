Präsident Xi werde sich auf dem diesjährigen Parteikongress - wahrscheinlich im Herbst - für eine weitere Amtszeit bestätigen lassen. Im Vorfeld dieses Termins kämen ihm störende Entwicklungen aller Art ungelegen, die die wirtschaftliche Lage beeinträchtigen und so seine Erfolgsbilanz schmälern könnten. Verhindern könne sie aberbselbst Chinas "starker Mann" nicht. Unter den Ereignissen der vergangenen Wochen würden hierbei zwei "Schocks" hervorstechen: der Krieg in der Ukraine und die Lockdowns in chinesischen Millionenstädten.



Xi habe sich klar auf die Seite Russlands gestellt, was kurzfristig Spannungen mit dem Westen bringe und die Wahrscheinlichkeit einer Spaltung der Weltwirtschaft in zwei konkurrierende Blöcke erhöhe. Dies scheine man in Peking aber gelassen zu sehen oder gar als Chance zu begreifen. Mittel- bis langfristig könnte China davon profitieren, dass Russland, vom Westen ökonomisch isoliert, auf den Handel mit dem südöstlichen Nachbarn angewiesen sei. Rohstoffe mit Preisabschlag, weil sie sonst kaum jemand in der Welt mehr kaufen wolle, nehme man in China gerne. Allerdings werde es eine ganze Weile dauern, bis die Infrastruktur geschaffen sei, die eine solch weitgehende Umlenkung der russischen Rohstoffexporte von Europa nach China ermöglichen würde. Mangels Pipelines müsse z.B. russisches Öl per Bahn transportiert werden, was aktuell rund 40 Tage dauere, statt drei bis vier Tage zu den europäischen Märkten.



Klar negativ sei der drohende Kontrollverlust im Kampf gegen die Pandemie. Die Gefahr, dass man es trotz drakonischer - und die Stimmung bei den immer zahlreicheren Betroffenen belastenden - Eindämmungsmaßnahmen nicht schaffe, eine weitergehende Ausbreitung des Virus zu verhindern, nehme spürbar zu. Dies sei insbesondere problematisch, weil die Impfquoten in China recht niedrig seien und man aus nationalistischen Gründen die wirksameren westlichen Impfstoffe nicht zugelassen habe. Aber selbst wenn ein "Worst-Case-Scenario" vermieden werden könne, bleibe die unmittelbare Wirkung der Lockdowns in so wichtigen Städten wie Shenzhen oder Shanghai. Diese würden spürbare Produktionsunterbrechungen und zusätzliche Belastungen für die ohnehin schon angespannte globale Logistikbranche bringen. Während rückläufige Preise für das Grundnahrungsmittel Schweinefleisch nach wie vor den Preisauftrieb innerhalb Chinas drücken würden - im März habe die Teuerungsrate nur bei 1,5% gelegen - bedeute dies zusätzliches Ungemach für den sowieso schon von Engpässen und Inflation gebeutelten Rest der Welt. (14.04.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Ostermontag veröffentlichen die Statistiker in Peking die Wachstumszahlen zum ersten Quartal, so die Analysten der Helaba.Pessimismus dominiere.