Hannover (www.aktiencheck.de) - Die chinesischen Stimmungsumfragen sprangen nach dem Einbruch nun im März wieder deutlich nach oben, so Bernd Krampen von der NORD/LB.



Der (offizielle) CFLP PMI für das Verarbeitende Gewerbe sei von 35,7 auf 52,0 Punkte gestiegen, der CFLP PMI für Dienstleistungen von 29,6 auf 52,3 Punkte. Dem stärksten Einbruch sei also der stärkste jemals verzeichnete Anstieg gefolgt. Sogar der Sprung über die Marke von 50-Punkten sei gelungen. Das mache einerseits Hoffnung, dass die Coronakrise überwunden werden könne. Andererseits zeige es, dass die Befragten eine (nur) leichte Verbesserung gegenüber den beängstigend niedrigen Werten von Februar konstatieren würden - mehr auch nicht! Weiterhin befinde sich China zwei Monate nach dem Hochpunkt der Katastrophe anhaltend in einer Krise! Damit stehe auch den jetzt vom Virus betroffenen Regionen Europa und Nordamerika wohl noch eine entsprechend lange Leidenszeit bevor. (31.03.2020/ac/a/m)





