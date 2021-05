Nach Tiefstständen bei der Unternehmensstimmung im Monat Februar normalisiere sich der Aufschwung nun wieder etwas. Insbesondere die Reisebeschränkungen und das damit zwangsweise zu Hause gefeierte Neujahrsfest Mitte Februar hätten noch für eine markante Stimmungseintrübung gesorgt. Offenbar hätten im gesamten Zeitraum aber zunehmend auch Lieferengpässe und steigende Kosten die Produktion belastet. Die Daten für die Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze würden durch die weiterhin vorherrschenden massiven Aufholeffekte stark bleiben.



Mit diesem Datenkranz könne für China weiterhin von einer Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Aktivität ausgegangen werden. Das Tempo scheine momentan allerdings nicht mehr ganz so hoch zu sein. Das könnte sich etwas ändern, wenn im Zuge der weltweiten Impfkampagne und dem langsamen Zurückfahren der Lockdown-Maßnahmen die Nachfrage anderer Länder nach chinesischen Exportgütern steige. Zudem würden umfangreiche Fiskalpakete für die Annahme sorgen, dass zumindest in Nordamerika - und zeitversetzt auch in Europa - ein gewisser Konsumrausch einsetzen werde. Andererseits würden aber auch wieder verstärkt Wettbewerber von chinesischen Anbietern auf den Markt treten. Die Geld- und Fiskalpolitiker würden abwarten wollen.



Mit der impfbedingt aufgehellten Situation in den USA sei der Renminbi kurz etwas unter Druck gekommen, zuletzt sei der US-Dollar aber wieder unter 6,45 CNY abgetaucht. Auf Sicht der nächsten zwölf Monate gehen die Analysten der Nord LB im Zuge der dynamisch verlaufenden Erholung der amerikanischen Konjunktur von einer sukzessiven Aufwertung des US-Dollars aus. (Ausgabe Juni 2021) (26.05.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Das bisher recht positive konjunkturelle Bild Chinas bleibt mit der aktuellsten Reihe an Konjunkturindikatoren intakt: Die Werte der nationalen Stimmungsumfragen notieren weiter deutlich über der Expansionsschwelle von 50 Punkten - seit mittlerweile nun 14 Monaten, so die Analysten der Nord LB.Allerdings würden auch in China die Bäume nicht in den Himmel wachsen! So habe der offizielle CFLP Einkaufsmanagerindex der China Federation of Logistics and Purchasing für den verarbeitenden Sektor im April von 51,9 Punkte auf 51,1 Punkte leicht nachgegeben. Als Sondereffekt werde auf die Festivitäten Anfang April verwiesen, die belastet hätten. Ein Rückgang sei auch vom CFLP PMI Non-Manufacturing zu vermelden gewesen: Der Index, der Dienstleistungen und den Bau berücksichtige, sei von 56,3 auf 54,9 Punkte zurückgegangen, sei damit aber auf einem sehr hohen Niveau verblieben. So bleibe das Tempo der Erholung bei Dienstleistungen im Zuge eines Aufholprozesses höher als im verarbeitenden Sektor, der bereits frühzeitiger an Stärke gewonnen habe. Die Caixin Umfrage zum verarbeitenden Sektor habe von 50,6 auf 51,9 Punkte zugelegt.