München-Aktienkurs China Mobile-Aktie:

7,25 Euro -1,36% (13.08.2019, 16:17)



Tradegate-Aktienkurs China Mobile-Aktie:

7,30 Euro +0,69% (13.08.2019, 15:53)



Hong Kong-Aktienkurs China Mobile-Aktie:

63,10 HKD -2,25% (13.08.2019)



ISIN China Mobile-Aktie:

HK0941009539



WKN China Mobile-Aktie:

909622



Ticker-Symbol China Mobile-Aktie:

CTM



Hong Kong Ticker-Symbol China Mobile-Aktie:

0941.HK



Kurzprofil China Mobile Ltd.:



China Mobile Ltd. (ISIN: US16941M1099, WKN: 909571, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK) zählt zu den führenden Mobilfunkanbietern Chinas. Das Mobilfunknetz von China Mobile Ltd. zählt zu den weltweit größten seiner Art. Mit Hilfe von mehr als 30 Tochtergesellschaften werden die chinesischen Provinzen, autonome Regionen sowie Großstädte und Hong Kong mit einem Netz abgedeckt. (13.08.2019/ac/a/a)



London (www.aktiencheck.de) - China Mobile-Aktienanalyse von Analyst Tucker Grinnan von HSBC:In Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Tucker Grinnan von der Investmentbank HSBC die Aktie von China Mobile Ltd. (ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK) nunmehr zum Kauf.Die schwachen Halbjahreszahlen von China Mobile Ltd. seien ein Spiegelbild des gestiegenen Wettbewerbsdrucks und höherer Kosten. Der durchschnittliche Umsatz je Kunde sei um 10,2% gesunken.Angesichts eines niedrigeren Basiseffekts in der zweiten Jahreshälfte gehen die HSBC-Analysten auf Gesamtjahressicht von einem Rückgang des Durchschnittserlöses pro Kunde von 5% aus. Dies entspreche der Entwicklung aus dem Vorjahr.Analyst Tucker Grinnan setzt das Kursziel von 77,00 auf 81,00 HKD herauf. Der Titel besitze Aufwärtspotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze China Mobile-Aktie: