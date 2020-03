Hätten noch die Januar-Daten der Stimmungsumfragen mit soliden Zahlen für eine positive Überraschung gesorgt, sei es nun zu den starken Rückgängen gekommen, die so aber zumeist nicht erwartet worden seien. Die im Zuge des Coronavirus erforderliche Abriegelung von Millionenstädten, die Reisebeschränkungen, die Verlängerung des Neujahrsfestes und die Einstellung der Arbeit in Produktionswerken zeige sich nun - wie befürchtet - in den massiven Stimmungseintrübungen. Nach monatelangen Sorgen um eine Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China reihe sich damit der nächste Belastungsfaktor für das Reich der Mitte nahtlos ein.



Da im Februar traditionell keine Januardaten für die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht würden, müsse auf die entsprechenden Februardaten bis zum 16. März gewartet werden - bis dahin "tappen" die Volkswirte etwas im Dunkeln. Insofern würden die Stimmungsumfragen wichtige Indikationen für die makroökonomischen Tendenzen liefern. Obwohl in den chinesischen Betrieben offenbar zunehmend die Arbeit wiederaufgenommen werde, scheine nur ein Teil der Beschäftigten zurückzukehren und somit bleibe die Produktion relativ niedrig. Es werde abzuwarten sein, inwieweit es gelinge, die Lieferketten wieder zu beleben - was Auswirkungen auch für die weltweite Konjunktur haben könne.



Ängste würden sich nun auch in den anderen Wirtschaftsregionen der Welt breit machen. Wenn die chinesischen Entwicklungen nur Vorboten der zu erwartenden Tendenzen auch in Europa und den USA seien, dann drohe tatsächlich eine große, heute noch nicht abschätzbare Krise.



Die chinesischen Stimmungsumfragen hätten im Februar bisher nie verzeichnete Einbrüche geliefert: Der (offizielle) CFLP PMI sei auf 35,7 Punkte gefallen, der Caixin PMI auf 40,3 Punkte. Es seien die stärksten Rückgänge überhaupt - und damit noch massiver als während der Finanzmarktkrise von 2008. Ein BIP-Rückgang im 1. Quartal sei sicher. Doch mittlerweile würden die Ängste vor einem weltweiten Konjunktureinbruch auch auf Europa und die USA überschwappen.



Die Augen der Finanzmarktteilnehmer seien nun auf die Regierungen und vor allem auf die Geldpolitiker gerichtet. Mittlerweile werde offenbar spekuliert, ob in einer konzertierten Aktion die Leitzinsen gesenkt werden könnten. Entsprechend hätten die Rückgänge der Aktienkurse und der Zinsen zu Handelsbeginn zunächst einmal gestoppt worden können. Nachhaltiger wirksam gegen das Coronavirus wäre jetzt aber ein richtiges Medikament! (02.03.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Über das Wochenende wurden zwei wichtige Stimmungsumfragen aus China für den Monat Februar vorgelegt, so die Analysten der Nord LB.Für die internationalen Finanzmärkte seien die Einschätzungen der chinesischen Unternehmen zur Lage im Reich der Mitte natürlich derzeit von besonderem Interesse - seien doch im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus und der angestrebten Eindämmung der Gefahren drastische Schritte von Peking durchgeführt worden. Die beiden richtungsweisenden Indikatoren zum Verarbeitenden Gewerbe seien so deutlich wie noch nie gefallen!Der CFLP Einkaufsmanagerindex der China Federation of Logistics and Purchasing für den Verarbeitenden Sektor sei bereits am Sonnabend mit 35,7 Punkten (nach 50,0) veröffentlicht worden. Es sei der stärkste Monatsrückgang seit dem Beginn der Erhebung im Jahre 2005 gewesen. Das bisherige Tief in 2008 habe bei 38,8 Punkten gelegen.