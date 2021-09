Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktuelle Entwicklungen: Neue Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben im August zu einer erheblichen Belastung des Dienstleistungssektors geführt, so die Analysten der DekaBank.Perspektiven: Die chinesische Wirtschaft habe seit Anfang 2021 an Schwung verloren. Expansive Maßnahmen zur Überwindung des ersten Corona-Schocks seien wieder zurückgeführt worden. Zudem würden verstärkt Nachhaltigkeitsziele wie die Begrenzung der Verschuldung und der Klimaschutz in den Vordergrund gestellt. Hinzu komme eine verstärkte Regulierung insbesondere der Technologiebranche. Mittelfristig bleibe die Wirtschaft von Produktivitätsfortschritten gestützt und die Regierung dürfte das Wachstum nicht deutlich unter 5% fallen lassen. Die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens RCEP von 15 asiatischen Ländern stärke die regionale Zusammenarbeit und die Stellung Chinas als mit Abstand größte der beteiligten Volkswirtschaften. Langfristig belaste vor allem die demografische Entwicklung: Die Arbeitsbevölkerung schrumpfe, seit sie 2017 ihren Hochpunkt erreicht habe. Mit der Verlangsamung des Zuzugs in die Städte verliere zudem ein wichtiger Treiber des Produktivitätsfortschritts an Kraft. Hinzu komme die Konfrontation mit den USA. US-Präsident Biden führe diese zwar weniger schrill als sein Vorgänger, doch besonders im Technologiebereich unternehme auch er Anstrengungen, Chinas Entwicklung zu bremsen. Der chinesische Renminbi dürfte sich gegenüber dem US-Dollar zunächst seitwärts entwickeln. Mit der wirtschaftlichen Abschwächung habe der Aufwertungsdruck nachgelassen. Mittelfristig dürften schwächere chinesische Wirtschaftszahlen und anhaltende geopolitische Spannungen zu einer leichten Abwertung führen.Länderrisiko: Die Corona-Krise habe zu einem deutlichen Schuldenanstieg bei Staat und Unternehmen in China geführt. Aufgrund der geringen Abhängigkeit von Auslandskapital könne die Regierung über die Zentralbank und das staatliche Bankensystem aber die Risiken für das Finanzsystem unter Kontrolle halten. Den Ratingtrend würden die Analysten der DekaBank als stabil einschätzen. Die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody‘s: A1; Fitch: A+) würden zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (06.09.2021/ac/a/m)