Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die chinesischen Wirtschaftsdaten für die ersten zwei Monate des Jahres sind durchwachsen, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Die Industrieproduktion sei mit einem Wachstum von 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr so schwach ins Jahr gestartet wie zuletzt 2009. Die Wachstumsraten im Einzelhandel hätten sich mit 8,2 Prozent stabil gezeigt, Investitionen in Anlagevermögen hätten stärker als im vergangenen Jahr zugelegt. Die Daten seien jedoch mit Vorsicht zu genießen. Die wirtschaftshemmenden Auswirkungen des chinesischen Neujahrsfests würden in diesem Jahr vollständig auf dem Februar lasten. Im vergangenen Jahr sei ein Teil des Effekts in den März gefallen. Das Neujahrsfest erkläre womöglich auch den Anstieg der Arbeitslosigkeit im Februar auf 5,3 Prozent. Einige Angestellte würden nach den Festtagen nicht an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren, sondern sich lieber nach einer neuen Beschäftigung umschauen.Unsicher sei nicht nur die Datenlage, sondern auch die weitere Entwicklung im Handelsstreit. Zuletzt habe es Gerüchte gegeben, dass das entscheidende Treffen zwischen den Präsidenten Trump und Xi auf Ende April verschoben werden könnte. Um die amerikanischen Gemüter während der laufenden Verhandlungen nicht zu erzürnen, werde die chinesische Seite wohl versuchen, den Renminbi stabil zu halten. Eine Seitwärtsbewegung der chinesischen Währung in den kommenden Wochen wäre die Folge. (15.03.2019/ac/a/m)