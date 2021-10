Analysten würden nun davor warnen, dass Chinas Wirtschaftswachstum wegen einer drohenden Energiekrise einen deutlichen Dämpfer erleiden könnte. Rajiv Jain, Chief Investment Officer bei GQG Partners, sehe in den Stromausfällen und -beschränkungen sogar ein noch größeres Problem als die Evergrande-Krise. Denn diese sei verglichen mit den Energieproblemen bereits sehr gut eingedämmt.



"Die überwiegende Mehrheit der Evergrande-Schulden stammt aus dem Inland, sie dürfte in kleinere Position aufgeteilt von anderen absorbiert werden. Das haben wir alle schon einmal gesehen und die Behörden können sich gut darauf einstellen", habe Jain gegenüber CNBC gesagt. "Angesichts der Energiekrise sind wir jedoch sehr besorgt, denn sie hat auf die weltweiten Lieferketten Auswirkungen." Jain rechne mit noch angespannteren Lieferketten für viele Firmen mit China-Exposure und einer noch höheren Inflation - und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, in dem die Wirtschaft auf Reopening-Wachstumskurs sei.



Es stehe nicht gut um China und seine Aktien. Der HSI für die Hongkonger Börse habe seit seinem Februar-Hoch 21 Prozent verloren und der CSI 300 für die chinesischen Festland-Börsen sei seit dem Frühjahr um 18 Prozent gefallen. Wie umfassend die Auswirkungen der Energiekrise auf die globalen Märkte würden, sei nur schwer absehbar. Von China-Aktien sollten sich Anleger jedoch aktuell fernhalten und nicht ins fallende Messer greifen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mit einem leichten Plus haben sich die chinesischen Börsen bereits am Donnerstag in ein verlängertes Wochenende verabschiedet, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär"Die Evergrande -Sorgen hätten sich beruhigt - doch am Horizont lauere schon ein viel größeres Problem. Denn in den vergangenen Tagen habe es in China zahlreiche Berichte über Stromengpässe bei Industriebetrieben in mehreren Provinzen gegeben. Einige Fabriken hätten die Arbeit einstellen müssen - darunter beispielsweise Zulieferer von Apple und Tesla