(Mit Material von dpa-AFX)



Börsenplätze China Evergrande-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs China Evergrande-Aktie:

0,2998 EUR -28,62% (20.09.2021, 15:06)



ISIN China Evergrande-Aktie:

KYG2119W1069



WKN China Evergrande-Aktie:

A2APDK



Ticker-Symbol China Evergrande-Aktie:

EV1



NASDAQ OTC-Symbol China Evergrande-Aktie:

EGRNF



Kurzprofil China Evergrande Group:



Die China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF), ehemals Evergrande Real Estate Group Limited, ist hauptsächlich in der Immobilienentwicklung tätig. China Evergrande betreibt sein Geschäft in vier Segmenten: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und andere Geschäftsbereiche. (20.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - China Evergrande-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Immobilienkonzerns China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) unter die Lupe.Es sei ein schauriger Wochenauftakt an den Börsen dieser Welt: Nachdem der Markt in Hongkong mit heftigen Verlusten in den Feierabend gegangen sei, würden jetzt die Kurse in Europa und in den USA taumeln. Der drohende Kollaps des Immobilienkonzerns China Evergrande hänge wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Bullen. Zusammen mit einem zweiten Faktor ergebe die mögliche Pleite eine toxische Mischung.Die zugespitzte Krise von Evergrande habe an der Hongkonger Börse bereits zu schweren Verlusten geführt. Zuletzt hätten mehrere Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit von Evergrande weiter herabgestuft und vor Zahlungsausfällen gewarnt. Marktexperten hätten bei den Anlegern in Europa nun große Sorgen gesehen, dass die Krise des China-Konzerns weitere Kreise ziehe. Die China Evergrande-Aktie befinde sich im freien Fall.Erste Effekte der möglichen Pleite würden sich auch in Europa bemerkbar machen. Beobachter würden vor dem Hintergrund möglicher Zahlungsausfälle von Evergrande bei gleichzeitiger Kaufzurückhaltung vor geldpolitischen Signalen der US-Notenbank von eine "toxischen Mischung" für den Aktienmarkt sprechen. Besonders Rohstoffwerte stünden weiter unter massivem Verkaufsdruck: der Branchenindex STOXX Europe 600 Basic Resources sei um über fünf Prozent auf das Niveau von Anfang Februar abgerutscht. Aber auch Bankenwerte seien kräftig ins Trudeln geraten.Mit diesen Befürchtungen und dem starken US-Dollar habe der Commerzbank-Rohstoffexperte Daniel Briesemann den Rutsch der Metallpreise zu Wochenbeginn erklärt. "Der Bausektor ist einer der größten Nachfrager nach Industriemetallen wie Kupfer und Aluminium sowie nach Stahl", so Briesemann. Der Dollar wiederum profitiere von der Erwartung der Anleger, dass die US-Notenbank in dieser Woche Signale für eine Rückführung der Anleihekäufe (Tapering) senden und sie im November dann beschließen werde.Laut Wilson hätten sich die Anleger derzeit aber zurückgehalten und den Rückschlag am Markt erst einmal nicht zum Wiedereinstieg genutzt - wie zuletzt regelmäßig gesehen. Dafür verantwortlich seien die bevorstehenden geldpolitischen Signale der US-Notenbank.Evergrande sei nicht Lehman Brothers. Die USA nicht China. Es könne zwar nicht ausgeschlossen werden, dass die chinesische Regierung dem strauchelnden Konzern die helfende Hand nicht reiche, doch wahrscheinlicher sei, dass sie ihn stütze und so eine Chaos-Welle verhindere. Am Markt würden die Teilnehmer eher ein negatives Szenario einpreisen. Entsprechend schnell könnten sich die Kurse erholen, sollte China eingreifen. Rohstoff- und auch Bankwerte sind bis dahin jedoch mit Vorsicht zu genießen, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.09.2021)