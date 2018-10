Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die chinesischen Einkaufsmanagerindices für September zeichnen ein gemischtes Bild: Im verarbeitenden Gewerbe hat sich die Stimmung eingetrübt, während die Werte im Dienstleistungsgewerbe anstiegen, so die Analysten der DekaBank.



Schwach hätten sich u.a. die Exportaufträge entwickelt, was auf die Verunsicherung um den Handelskonflikt mit den USA zurückzuführen sein dürfte. Die Fronten diesem Konflikt hätten sich in den vergangenen Wochen weiter verhärtet, und die Analysten der DekaBank würden erwarten, dass die US-Regierung ihre Drohung wahrmache und die Zollsätze auf Importe im Wert von 200 Mrd. US-Dollar ab Januar 2019 von 10% auf 25% erhöhe. Die chinesische Regierung werde durch eine Ankurbelung der Inlandsnachfrage gegensteuern, um einen starken Wachstumsrückgang zu verhindern. Doch sowohl die hohe Verschuldung als auch der Rückgang des Leistungsbilanzüberschusses würden dieser Strategie Grenzen setzen, sodass die Analysten der DekaBank ihre Wachstumsprognose für 2019 revidiert hätten.



Prognoserevision: Bruttoinlandsprodukt 2019: 6,2% (bisher: 6,4%) (Ausgabe Oktober/November 2018) (17.10.2018/ac/a/m)





