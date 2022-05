Wien (www.aktiencheck.de) - China hat die jüngste Pandemiewelle offenbar weitgehend eingedämmt und unter Kontrolle gebracht, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "emreport".



Allerdings habe das in den Wirtschaftsdaten durchaus tiefe Spuren hinterlassen, sowohl beim Handel als auch im Dienstleistungsbereich. Mit Shanghai sei schließlich eine extrem wichtige Wirtschaftsmetropole und der zentrale Hub für den Außenhandel besonders stark betroffen gewesen. Inzwischen habe die Notenbank die Zinsen gesenkt und zusätzliche Liquidität für das Bankensystem freigemacht und auch von der Fiskalseite komme jetzt stärkerer Stimulus. Dieser werde wohl vorwiegend über Infrastrukturprojekte erfolgen. Beim Immobiliensektor zeichne sich hingegen weiterhin keine Trendwende ab, im Gegenteil. Sowohl Investitionen als auch Hausverkäufe und neue Hausbauprojekte seien stark rückläufig.



Chinas Aktienmärkte hätten sich in den letzten Wochen stabilisiert und gegen den globalen Trend seit dem letzten "emreport" zugelegt (A-Aktien in Shanghai +5%, H-Aktien in Hongkong +3%). Ob dies schon eine langfristige Trendwende bedeute, lasse sich derzeit noch nicht sagen und sei eher unwahrscheinlich. Relativ zu Aktien der entwickelten Märkte seien chinesische Aktien aktuell aber so niedrig bewertet wie zuletzt 2015. (31.05.2022/ac/a/m)





