Bonn (www.aktiencheck.de) - In China haben die Covid-19-Fälle in den letzten Tagen weiter zugenommen, und in Shanghai und vielen anderen Städten wurden strenge Lockdowns verhängt, so die Analysten von Postbank Research.



Diese Maßnahmen würden den kurzfristigen Konjunkturausblick immer stärker beeinträchtigen. Viele Fabriken im Großraum Shanghai hätten vorübergehend schließen müssen. Bei der Auslieferung von Industrieerzeugnissen sei es aufgrund der zunehmenden Testpflicht häufiger zu Verkehrsstaus gekommen. Die Tatsache, dass mehr Menschen von Lockdowns in Städten betroffen gewesen seien, habe die Einzelhandelsumsätze deutlich beeinträchtigt, und die Stimmungsumfragen in Bezug auf Unternehmensinvestitionen seien schwach gewesen. Während China an der Null-Covid-Politik festhalte, würden die wirtschaftlichen Kosten durch die schnelle Zunahme der Omikron-Fallzahlen im Land steigen. Der Inflationsdruck in China bleibe gering; die Verbraucherpreisinflation liege bei lediglich 1,5%. Die Analysten würden später in Q2 mit weiteren Konjunkturmaßnahmen rechnen.



Die Zahl der Covid-Fälle bleibe auf kurze Sicht ein wichtiges Risiko für das Wirtschaftswachstum; die geringe Inflation lasse mehr Spielraum für Konjunkturmaßnahmen im weiteren Jahresverlauf. (Ausgabe vom 11.04.2022) (12.04.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.