Wolle man die wirtschaftlichen Auswirkungen auf China und auch die Weltwirtschaft abschätzen, so hänge vieles davon ab, wie erfolgreich die Behörden in China bei der Eindämmung des Virus sein würden. Unter der Annahme, dass der Infektionsgipfel später im ersten Quartal 2020 auftrete, als zunächst vermutet, könnte der Ausbruch des Coronavirus das chinesische BIP für das gesamte Jahr 2020 um etwa 40 Basispunkte schmälern. Denn was gegenwärtig viele Ökonomen außer Acht lassen würden: Hubei, die zentralchinesische Provinz im Epizentrum des Ausbruchs, trage 5% zum chinesischen BIP bei.



Bereits jetzt würden die chinesischen Behörden die Wirtschaft mit einer Reihe neuer Maßnahmen wie Liquiditätsspritzen in Höhe von rund 1,2 Billionen Yuan (180 Mrd. USD) und Zinssenkungen durch die Zentralbank unterstützen. Dies dürfte zwar die Stimmung ankurbeln, es sei jedoch auch anzumerken, dass China einen viel größeren Anteil am globalen BIP habe als noch vor 18 Jahren, so dass sich ein wirtschaftlicher Abschwung in China in anderen Ländern stärker negativ auswirken werde. Dennoch rate Häusler Anlegern, die in Schwellenländern investiert seien, ruhig zu bleiben, da sich die wirtschaftlichen Bedingungen langfristig wieder normalisieren dürften.



Der Nachholbedarf der Wirtschaft führt in der Regel zu einer Wachstumsbeschleunigung in den folgenden Quartalen, was bedeutet, dass wir etwa drei Quartale nach dem Infektionsgipfel eine Rückkehr zur Trendwachstumsrate sehen sollten, so die Experten von Vontobel Asset Management.





Die Ausbreitung des hochansteckenden Coronavirus auf dem chinesischen Festland schürt aktuell an den Finanzmärkten neue Sorgen vor einem globalen Abschwung, so Frank Häusler, Chief Strategist bei Vontobel Asset Management.So würden die Maßnahmen, die die Behörden in China und auch anderswo ergreifen würden, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus unter allen Umständen zu verhindern, erhebliche Störungen verursachen. Zwar seien gegenwärtig vor allem Hotels, Restaurants, Reiseveranstalter, Spirituosenhersteller, Fluggesellschaften und Casinos in ihrer Geschäftstätigkeit betroffen. Doch auch der Einzelhandel leide durch Ladenschließungen im ganzen Land. In vielen asiatischen Ländern würden für chinesische Bürger mittlerweile ebenso Reisebeschränkungen oder Einreiseverbote wie in den USA gelten, was Auswirkungen auf den Tourismus weltweit haben dürfte. So seien alleine nach Angaben der Regierung von Chinas Sonderverwaltungszone Macao die Zahl der Besuche aus China gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 60% eingebrochen.